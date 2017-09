Érdemfokozat tetszés szerint (Szóvá tesszük)

Előző írásunk

Általánosságban a korlát, falak, kerítés, gát által képezett tér zárhely. Zárt hely tehát, de nem elzárt, bármikor kinyitható, használható. És arra is jó, hogy óvja, s ha kell, el is rejtse a külvilág, a rosszakaratú, sanda szándék, a kandi szem elől a féltett tartalmat. Olykor el is feledkezhetünk róla, s talán sosem használjuk a benne felejtett értékeket. Ám van helyzet, amikor automatikusan kinyílik, és hihetetlen dolgokat eredményez felbukkanása.