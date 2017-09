Élmény legyen a tanulás (Oktatók képzésen)

A kétnapos képzés során a tapasztalati tanulással és élménypedagógiai, játékba öltöztetett módszerekkel ismerkedtek a résztvevők. Az volt a cél, hogy az itt elsajátított, nem formális pedagógiai elemeket az iroda oktatói és mentorai beépítsék saját tevékenységeikbe, és ezáltal élmény alapú tanulást és minőségi tudást kínáljanak a programok résztvevőinek. A képzés továbbá hozzájárult a jelenlévők egyéni és készségbeli fejlődéséhez is.

Az egyéni és csapatépítő játékok a csapatösszetételre, csoportdinamikára, az empátia fejlesztésére és a helyes helyzetfelismerésre, -kezelésre vonatkozó ismereteket is nyújtottak. A képzésen együtt vettek részt a Berde Mózsa Kör, a Tandem Kerékpáriskola oktatói, valamint a YEP+ és DOFE mentorok, összesen 24 személy. A nagycsoportos foglalkozás után a jelenlévőknek lehetőségük volt külön is beszélgetni arról, hogy hol tart az általuk vezetett program, illetve új célirányokat, újításokat és javaslatokat is megfogalmaztak a programok fejlesztése céljából.

A Berde Mózsa Kör oktatói a program vidékre való kibővítéséről, az új tanév tervéről, tematikus tevékenységeiről, valamint az élménypedagógiai feladatok tevékenységekbe való átültetéséről egyeztettek. A YEP+ csapat a hamarosan megszervezésre kerülő Önkéntes Kupa-vetélkedő szervezésével foglalkozott, míg a DOFE mentorok kiscsoportos tevékenysége a helyzetfelmérésre alapozódott. A Tandem Kerékpáriskola oktatói az új csoport képzésének folyamatát tervezték meg és a szükséges újításokat fogalmazták meg. A tanfolyamot közös értékelő zárta, amelyről elmondhatjuk: mindenki számára pozitív, jó hangulatú és hasznos ismeretekkel szolgáló hétvége volt.

A képzés támogatói: Communitas Alapítvány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Turulmadár Ifjúsági Iroda, Sepsiszentgyörgy