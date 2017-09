Ezt nem felejtette el

DRAGNEA MAJD SEGÍT. Segíteni fognak a munkáltatóknak abban, hogy „balról jobbra, és ne jobbról balra” olvassák el a társadalombiztosítási hozzájárulásokról szóló törvényt – közölte tegnap Liviu Dragnea SZDP-elnök, hangsúlyozva: a módosításra azért van szükség, hogy a nyugdíjak megállapításakor magasabb pontszám jöjjön ki. „Célunk az, hogy az alkalmazottaknak ne kisebb fizetésük, hanem nagyobb hozzájárulásuk legyen” – fogalmazott. Dragnea azt állítja, hogy több vállalkozóval is egyeztetett a témáról, és „senki sem gondol arra, hogy az alkalmazottak fizetésének csökkentésére használja az eljárás módosítását”. Ionuţ Mişa pénzügyminiszter – a magánszektor és a szakértők elképedésére – kedden jelentette be, hogy a kormány a bruttó fizetések ideiglenes befagyasztására készül, miután a tb-járulék kifizetését átruházzák a munkáltatóról a munkavállalóra. (Adevărul)

FŐORVOS HATÓSÁGI FELÜGYELET ALATT. Az utcán bilincselték meg szerda este Benedek Imrét, a marosvásárhelyi kórház ismert kardiológusát, és hatósági közeg bántalmazása miatt indul ellene eljárás, miután meglökhetett egy közlekedési rendőrt, aki igazoltatta, és le akarta szerelni az orvos gépkocsijának rendszámtábláját, mikor kiderült, hogy a jármű biztosítása lejárt. A főorvost bekísérték a rendőrségre, de kihallgatása után szabadon engedték. Az ügyészség hatósági felügyelet alá helyezte, és megkezdte a tanúk kihallgatását. (Maszol)

VASUTASOK VÉSZHARANGJA. Online petíciót indított az egyik vasúti szakszervezet, amelyben megkongatja a vészharangot a vasúti közlekedés katasztrofális helyzete miatt, és az infrastruktúra korszerűsítését sürgeti. A kezdeményezők szerint az utas- és teherszállítás is csődközeli állapotban van, a sínek, az egész hálózat pedig műszaki és erkölcsi értelemben is megkopott, ami „kálváriává változtatja a vonatozást”. A szakszervezet minél több aláírást szeretne összegyűjteni, hogy Románia jelenlegi vagy eljövendő vezetői – nevüktől és politikai színezetüktől függetlenül – sürgősen vállaljanak fel egy többéves vasúti beruházási tervet. A vasutasok szerint az infrastruktúra korszerűsítésébe kell befektetni, hogy jelentősen megnőjön a vonatok sebessége, vagonokat, mozdonyokat kell vásárolni, és tatarozásra szorulnak az állomások is. A petíciót és az aláírásokat a kormánynak és az államfőnek is elküldik. (Mediafax)