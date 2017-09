Harmadjára is meghirdetik a Bodok Szállót (Kevesebb jótállási pénzt kérnek)

A szavazáson a tartózkodó Erdélyi Magyar Néppárt frakciója és néhány hiányzó tanácsos voksát leszámítva a testület jóváhagyta, hogy az önkormányzat harmadjára is árverésre bocsássa az ingatlant. Továbbra is 900 ezer euróért kínálják a romos épületet és a területet, ám a vonatkozó tanácsi határozatba egy alapvető módosítás is bekerült.

Már nem háromszázezer euró jótállási (avagy biztosíték) pénzt kérnek (amit az épület megújulásával párhuzamosan részletekben visszaszolgáltat a vevőnek az önkormányzat), hanem csak 150 ezer eurót. Sztakics Éva alpolgármester elmondása szerint ez utóbbi összeget három év alatt, három, egyenként 50 ezer eurós részletben kapná vissza az új tulajdonos, ha eleget tesz az adásvételi szerződésbe foglalt kötelezettségeinek. A vételár egyébként eddig egy alkalommal csökkent, egymillióról kilencszázezerre (az ingatlanszakértők 860 ezer euróra becsülték eredetileg), a jótállási összeg viszont 500 ezerről indult az első meghirdetéskor.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a Bodok Szálló sorsa az első kikiáltás óta érdekesen alakult, előbb került egy vállalkozó, aki megvásárolta volna, majd visszalépett, a második árverésre már nem került jelentkező, majd pár héttel ezelőtt kiderült, mégis lennének érdeklődők. Antal Árpád polgármester mintegy két hete úgy nyilatkozott: egyelőre hivatalosan nem kereste meg az ügyben senki a városházát, előfordulhat, hogy a város utolsó árajánlatánál olcsóbban szeretnék megvásárolni a hotelt, de ő nem tartja valószínűnek, hogy csökkentsenek az áron. Ha idén nem kel el az épület, eladásáról végleg lemondanak, az év végéig eldöntik, mihez kezdenek vele – tette hozzá.

A hetvenes években épült, a kilencvenes években magánosított, tíz éve bezárt Bodok Szállodát három éve vásárolta meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata, és idén próbálta meg eladni, miután kiderült, pályázati lehetőség és külső források híján a helyi költségvetést túlságosan megterhelő beruházás lenne, ha az önkormányzat szándékozna felújítani. A saját erőből való rendbetétel ötlete előtt megpróbáltak magánbefektetőt bevonni, a közösködést azonban senki nem vállalta. Az első kiírásra jelentkezett is három érdeklődő, ajánlatot azonban egyik sem tett, így a város vezetői tárgyalásokat kezdtek velük, és meg is állapodtak bizonyos feltételek módosításában – többek között a kikiáltási ár csökkentésében, és abban, hogy az épület egy részében kiadó lakásokat, irodákat alakítanak majd ki, mert egy nagyméretű szálloda működtetéséhez nagyobb idegenforgalom kellene. Ezek után hirdette meg az önkormányzat a második versenytárgyalást, ezen azonban meglepetésre senki sem vett részt.