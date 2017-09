Erdélybe látogat Orbán Viktor

Hónapfordulón három napra Erdélybe és Partiumba látogat Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki részt vesz a kolozsvári reformációs ünnepségen, illetve a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitóján is.

A reformáció 500. évfordulóján ünnepségsorozatot szervez Kolozsváron az Erdélyi Református Egyházkerület. Ennek keretében szeptember 30-án a kolozsvári Farkas utcai templomban ünnepi istentiszteletet tartanak, amelyen jelen lesz Orbán Viktor is. A Maszol hírportál tudósítása szerint az istentiszteletre szimbolikusan 500 református, evangélikus és unitárius lelkipásztor fog bevonulni palástban a templomba, ahol ugyanennyi gondnok és presbiter is jelen lesz. Az ünnepség keretében a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet udvarán leleplezik szemerjai Szász Domokos, egykori erdélyi református püspök mellszobrát. Ezután az Apafi-kollégium udvarán felavatják az Erdélyi Református Múzeumot, majd a Protestáns Teológiai Intézet új sportpályáját. Másnap, október elsején Orbán Viktor részt vesz Szászfenes új református templomának felszentelésén. A templom felépítését a magyar állam 160 millió forinttal támogatta.

Orbán Viktor október 2-án a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem díszvendége lesz, és beszédet mond az ünnepi tanévnyitón a nagyvárad-újvárosi református templomban – tudatja a Krónika napilap. Az ünnepségen Pálfi József rektor, Tőkés László, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke, Kató Béla erdélyi református püspök, a Sapientia Alapítvány vezetője és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is felszólal.