Novembertől változik az elszállítás (Hulladékkezelés)

Máthé László, a Tega Rt. igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, mind a 36 községben, valamint Sepsiszentgyörgyön és Baróton is bevezetik az új rendszert. A jelenlegi állás szerint november elsejétől alkalmazható, hogy hetente felváltva történjék a hulladék elhordása, azaz egyik héten csak háztartási, másik héten csak szelektíven gyűjtött szemetet szállítsanak el. A vállalat még az év első felében elkezdte a zsákos szelektív rendszer bevezetését városon a családi házaktól, vidéken általánosan. Összesen 17 községben a kihelyezett gyűjtőedények helyett mindenki maga gyűjtötte otthon zsákban a szelektív hulladékot, a vállalat járművei pedig a hónap első vagy utolsó hetében átvették a zsákokat. Felvetésünkre, hogy több panasz is érkezett, miszerint végül a szelektíven gyűjtött hulladékot nem vitték el, Máthé László elmondta: előfordulhatott, hogy rosszkor tették ki a zsákokat, és nem szállították el a vegyessel együtt, mivel az illető járművet nem azért küldték. A módszer egyébként elég hatékony, a községekben, ahol bevezették, pár hónap alatt jelentős javulást láttak, van igény a zsákos megoldásra.

Felmerül, hogy túl hosszú idő a két hét a vegyes hulladék elszállítására, hiszen a lakosság eddig a heti rendszerhez szokott, és eszerint is termelte a hulladékot. Máthé László elmondta: a megyei gazdálkodási stratégia értelmében a vállalatnak a lebomló hulladékot nem kellene elszállítania. Erről vidéken az embereknek kell gondoskodniuk komposztálógödör vagy a jól bevált régi ganédomb kialakításával. Ezáltal a vegyes hulladék mennyisége számottevően csökkenne. Gond az is, hogy sokan a szelektív hulladék alatt még mindig csak a műanyag palackokat értik, de ide tartoznak a csomagolóanyagok (nejlon), a különböző fémtárolók (sörös vagy üdítős dobozok), illetve a papír is. A hulladékot gyakorlatilag három részre kellene osztani: a lebomló kerülne komposztálásra, a vegyes a kukába, míg a szelektív a zsákba. Ha ezt a szabályt betartják, akkor elviekben a kéthetenkénti elhordás elég kell hogy legyen – tette hozzá. A szelektíven gyűjtött hulladékot nem kell teljesen szétválogatni, a lécfalvi telepen – amely legkésőbb október elején megnyitja kapuit – működik a válogatósor, amely elkülöníti a műanyag, fém, papír és üveghulladékot, így egyelőre nem látják el külön tárolóedényekkel a lakosságot – magyarázta Máthé László.

Ami a komposztálást illeti, az igazgató rámutatott: itt több megoldás körvonalazódik, még nem tudni, hogy biztosítanak-e külön tárolókat.

Máthé László ugyanakkor felkér mindenkit, hogy lehetőleg igyekezzen alkalmazkodni az új rendszerhez, ugyanis azoktól, akik nem használják a zsákokat, a vállalat nem szállítja el a más módon kitett szelektíven gyűjtött hulladékot. Fontos tudni, hogy a begyűjtő hiába viszi a lécfalvi tárolóhoz a nem megfelelően gyűjtött hulladékot, a telep működtetője nem veszi át, így a következő alkalommal már az ő járműveik sem fogják átvenni a válogatás nélkül kitett szemetet. Az embereknek ugyanakkor azt is meg kell érteniük, hogy a lerakóba kerülő mennyiségnek csökkennie kell, ha el akarjuk kerülni a bírságokat, amelyek a lakossági díj növekedését idézik elő.

Az integrált hulladékgazdálkodásért felelős közösségek közötti társulás illetékesei érdeklődésünkre elmondták: a másik négy megyei szolgáltató (Kézdivásárhely, Esztelnek és Csernáton, Kovászna, illetve a Bodzavidék hulladékának begyűjtését végzők) a Tega által alkalmazott módszert vezeti be, azaz a hetente változó elszállítást, várhatóan szintén az ősz vége felé.