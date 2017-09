Tanulás és játékos készségfejlesztés (Jelentkezőket vár a Berde Mózsa kör)

Sepsiszentgyörgy mellett az új évadban Kökösben, Cófalván, valamint Nagyajtán és Középajtán is csatlakozhatnak az ingyenes foglalkozásokhoz a gyermekek – vázolta érdeklődésünkre Furus Levente. A szervezet elnöke úgy becsülte, ezúttal mintegy 200-an vehetnek részt majd a hagyományőrző játékokon, tanulást segítő, kézműves- és egyéb foglalkozásokon. A programban részt vevő gyerekek számára kirándulásokat, táborokat is szerveznek, és egyebek mellett élő történelemóra is szerepel a kínálatban. A heti rendszerességgel jelentkező foglalkozások, programok révén a Berde Mózsa kör működtetői arra törekszenek, hogy az árva vagy csonka családban, nehéz körülmények között élő gyerekek készségeit családias környezetben fejlesszék, segítsék őket a tanulásban, hasznos elfoglaltságot és pozitív élményeket biztosítva számukra.

Az érdeklődők október 3-ig jelentkezhetnek a turuloffice@gmail.com drótpostacímen, vagy a 0267 310 150-es, illetve a 0751 768 250-es telefonon.