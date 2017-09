Színház

ELŐADÁSOK Sepsiszentgyörgyön. A Tamási Áron Színház ma 19 órától a kamarateremben az Évforduló (rendező: Alexandru Dabija), a M Stúdió Mozgásszínház szeptember 24-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A Jó, a Rossz és a K**va Anyád című évadnyitó előadást játssza.

I. JUVENTUS SZÍNHÁZI FESZTIVÁL. A kulturális sokszínűség napja alkalmából ma 9–15 óráig zajlik a VI. Juventus színházi fesztivál a kovásznai művelődési központban. Fellépnek: a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad, a segesvári Tanulók Klubja Carpe Diem színjátszó csoportja, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata, a bodzafordulói Mircea Eliade Líceum Th-Aerieni, valamint a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Líceum Ego színjátszó csoportja.

JEGYEK-BÉRLETEK. A kézdivásárhelyi Városi Színházban az elmúlt évadból továbbra is műsoron marad a Vaknyugat, A pandamacik csodálatos utazása…, a Ketten a neten, a Skandináv lottó, a Bolyai János estéje és A dolgokról egy földi szellemnek című előadás. A Gábor Áron-felnőttbérletek ára 50 lej, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes bérletek 40 lejbe kerülnek. Harmincnál több bérlet vásárlása esetén a támogatóknak szóló 30 lejes Toldi-bérletet ajánlja fel a színház a vásárlónak. Meghirdetik a 400 lejes Mecénásbérletet, amely minden előadásra érvényes, az új bemutatók és felújított produkciók mellett a színház által szervezett vendégjátékokat is beleértve. Az új évad bérletei a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában válthatóak ki hétfőtől csütörtökig 8–19, pénteken 8–15 óráig. Érdeklődni lehet a 0267 360 179-es és 0729 058 197-es telefonszámon lehet.

Könyvbemutató

* A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében vasárnap 18 órától a szerző és Püski István magyarországi kiadótulajdonos jelenlétében bemutatásra kerülnek Cey–Bert Róbert Gyula forradalmár, szabadságharcos, Kelet-kutató, író Végvári oroszlánok – Élni és halni a hazáért, valamint Nincs más út, csak a szabadság című kötetei. Házigazda: Bedő Zoltán újságíró. A vendégekkel ma 18 órától Baróton a múzeumban – házigazda: Demeter László muzeológus – és hétfőn 18 órától Kovásznán a művelődési házban is találkozhat a közönség. A könyvek a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatóak.

* Az Árkosi Kulturális Központban ma 17 órától bemutatják a Koinónia Kiadó két legújabb gyerekkönyvét: Sikó-Barabási Eszter Meseotthon című kötete Karda Zenkő meseszép illusztrációival a körülöttünk lévő csodákról szól, Gál Andrea brassói szerző Hátamon a zsákom című könyve a legkisebbek számára is élvezhetően mutatja be egy költözés örömeit és bonyodalmait. A szerzőkkel Bedőházy Beáta, a Tekergő Meseösvény mesélője beszélget. A könyvbemutatóval egy időben tárlat nyílik a Meseotthon illusztrációiból, amelyek megvásárolhatóak.

Zene

* A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 10 órától veszi kezdetét a XVI. Nemzetközi Ökumenikus Kamarakórus-fesztivál, amelyet a 20 éves Laudate kamarakórus szervez. Fellépnek kézdivásárhelyi, székelyudvarhelyi, komlói és sepsiszentgyörgyi kamarakórusok. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

* A kézdivásárhelyi református templomban vasárnap 11 órától Zenei hitvallásaink címmel a Debreceni Kollégiumi Kántus és a Psalterium Hungaricum hangversenyét hallhatják. Közreműködik: Pálúr János (orgona), vezényel: Berkesi Sándor, Arany János.

Bemutató a Háromszék Táncegyüttesnél

A Háromszék Táncegyüttes szeptember 25-én, hétfőn 19 órától mutatja be A csillagösvény népe című táncszínházi előadását Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A produkció szeptember 26-án, 27-én és 28-án is megtekinthető 19 órától ugyanott. Az előadás rendező-koreográfusa Orza Călin. A zenét Demeter János ötlete alapján Kövi Artúr Bálint szerezte. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104).

Hitvilág

* Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcai Szent Gellért-templomban búcsú lesz vasárnap 18 órától. Szentbeszédet Király Árpád arad-ségai főesperes mond.

* Rétyen a felújított református templomért vasárnap 13 órától a hálaadó istentiszteleten igét hirdet Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Emlékkopját avatnak a templom előtti téren.

* A kökösi unitárius templomban vasárnap 11 órától hálaadó ünnepet tartanak. Felavatják a felújított XIX. századi harmóniumot és a frissen készült egyházközségi címert. Dr. Silviu Tăraș, az egyház­község keblitanácsosa előadást tart reformáció témában, az istentisztelet után a helyi kultúrotthonban közös ebédre kerül sor, amelyet kulturális műsor követ.

Röviden

JEGYEK A MESEDÉLUTÁNRA. A magyar népmese napján, szeptember 30-án 16 órától kezdődik az Egyszervolt mesedélután Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Jegyek elővételben a városi szervezőirodában, illetve a Székely Hírmondó sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi székhelyén kaphatók (a helyszínen is válthatók, 14 év alatti gyerekeknek a belépés ingyenes).

KERESZTÉNY FILMKLUB. Szep­tember 25-én, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében levetítik A viskó című keresztény filmet. Az ingyenes filmvetítés után interaktív beszélgetésre kerül sor a film kapcsán.

TÁNCTANFOLYAM indul (angolkeringő, tangó, fox, csár­dás stb.) Érdeklődni a 0740 344 395-ös telefonon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Salvia III. (telefon: 0267 310 424); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 121-es országúton Zabola, Szentkatolna, Gelence; a 11-es országúton Kökös, Maksa, Nyujtód, Bereck, Ojtoz; a 12-es országúton Oltszem, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád, illetve Kovászna, Sepsiszentgyörgy; vasárnap a 122-es országúton Bibarcfalva, Olasztelek, Nagyajta, Barót; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Csernáton, Nyujtód, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád, Kilyén; illetve Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.