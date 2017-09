S. Király Béla: Macron, az arrogáns műlesikló (Párizsi levelek)

Az elmérgesedő vita hátterében a kiküldetésben élő munkavállalók ügye állt. Macron megnyerni igyekszik a csehek és szlovákok támogatását a kiküldetési irányelv módosításában. Viszont a lengyel és a magyar kormány szerint az irányelv-módosítás sérti a keleti országok versenyelőnyét. Ezért francia protekcionizmusnak tartják. Miről is van szó? A kiküldetés más munkahelyen való munkavégzésre utasítás, aminek ismérve, hogy a munkavállaló továbbra is az eredeti munkáltató irányítása alatt marad. Róluk az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK számú, 1996. december 16-i irányelve rendelkezik. Az irányelv azt is előírja, hogy „a minimális bérszint fogalmát annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, illetve gyakorlata határozza meg, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik”. Vagyis a kiküldött munkavállalónak a fogadó ország minimálbérét kell kézhez kapnia. Ha a hat hónapot nem haladja meg a kiküldetése – nem kell személyi jövedelemadót sem fizetnie a fogadó államban.

A 2005-ös francia népszavazás során az európai alkotmányt elutasító franciák éppen azzal érveltek, amivel most Macron. Velük szemben az uniópárti bal- és jobboldal, amely akkor a „szívén viselte” a vendég munkavállalók ügyét, protekcionistáknak és sovinisztáknak tartotta a nemmel szavazókat, és így érveltek: ha a lengyel kiküldött munkavállaló hazatér, a pluszjövedelmével több árut vásárol a varsói francia nagyáruházban. Macron úr megtagadná Jacques Delors mestere örökségét? Amikor Lengyelország és Magyarország pástra száll ez ügyben, akkor arra a liberális ideológiára hivatkozhat, amelyet a nyolcvanas évektől kürtölnek Brüsszelben a multik hasznára, és amelyet Macron az egekig magasztalt elnöki kampánya során. Ismételjük el az EU négy szabadságelvét: az áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabadsága, a személyek szabad mozgása.

Tudja mindezt, hogyne tudná az Élysée-palota lakója. Ezért próbál egyeseket kedvezményekkel kicsalogatni a V4-ekből. Más szomszédjaitól is elszigetelné Varsót és Budapestet. Pimaszul álságos az a lengyel és a magyar kormánynak szegezett vádja, miszerint nem szolidárisak a nyugatiakkal, mert nem fogadják el a migránskvótát, és nem éneklik hangosan az emberi jogi nótát.

A jó válasz erre: a visszakérdezés. Miért nem a népszavazás dönt kardinális kérdésekben Európában, milyen jogon tiltotta meg az Európai Bíróság 2012-ben Olaszországnak az odavándorlók visszavitelét – a révészek és az erre specializált civil szervezetek nagy örömére és még nagyobb hasznára? Chirac elnök és Jospin miniszterelnöke megkérdezte a lengyeleket, amikor megtagadták ama történelmi tény rögzítését az Európai Alkotmányban, miszerint civilizációnk keresztény gyökereken alapszik? Macron úgy exportálná ide a náluk már megbukott multikulturalizmust, mint Napóleon a Polgári Törvénykönyvet a bajonettek hegyén? Nem Nyugat, hanem a katolikus vallás segítette megőrizni a lengyel nemzeti identitást a kommunizmus alatt. Feledni kellene az unió gangos technokratái kedvéért?

Merkel, Macron, Brüsszel és a Nagy Média Testvér a kisebbségek jogait szajkózza, amelyeket védeni kell az „előítéletes többségtől”. A lengyelek azonban egy olyan demokráciafelfogást gyakorolnak, amilyent a francia köztársaság gyakorolt Gambettától de Gaulle elnökig. Azt hányják a lengyel és a magyar kormány szemére, hogy demokráciája a többség diktatúráján alapul. Vissza lehet szólni: az Önök demokráciája viszont egy kisebbség diktatúráját szolgálja.

Marc Endeweld újságíró kitűnő, még 2015-ben megjelent könyvében – A kétértelmű Macron úr. Ankét egy zavaró kormánytagról – példák során bizonyítja, hogy Macron egy megveszekedett föderalista, akit zavar a nemzeti államok létezése. Az atlantista gazdasági-politikai elitklubok egyik terméke, aki később, a kampánya során ki is jelentette: nincs francia kultúra, csak franciák kultúrája. Jellemző a kereskedelmi tévéken feldajkálgatott ottani „nemzeti tudatra”, hogy ezek után nem szakadt le az ég. Egyébként nem nehéz belátni, mi lenne a baj az Európai Egyesült Államokkal. A befolyásos pénzügyi körök – a multik további hasznára – az eurózónát a szervilis jogászaik segítségével olyan kényszerzubbonyba öltöztetnék, amely már nincs tekintettel a tagállamok gazdasági érdekeire. Ráadásul megszűnne a maradék demokratikus kontroll – ha az még demokrácia lenne. Nyugati filozófusok már évek óta poszt-demokráciáról beszélnek, ám e jelzőre nem nyílik ki a harag kapuja Brüsszelben, csak az illiberális varázsszóra.

A franciákat nem a kiküldött munkavállalók érdeklik elsősorban, hanem az illegális bevándorlás. Már a június végi felmérések is jelezték, hogy a megkérdezettek 60 százaléka a radikális iszlám elburjánzása miatt tenne sürgősen valamit, csak 36 százalék tekinti prioritásnak a munkanélküliséget. Ha Fillon úrnak kampánya során lett volna bátorsága nyitni a Nemzeti Front felé, ahogy a szocialista Mitterrand tette a kommunistákkal, minden másképp alakul. De amit szabad a baloldali Jupiternek, azt tilos a jobboldali ökörnek. Mert különben kinyílik az irányadó média szája, és jön a politikailag korrekt kommandó.

Dr. Jekyll vagy Mr. Hyde? A lengyel kormány tesztelheti: rendeljen-e francia fegyvereket, ahogy Románia számára Iohannis elnök tette a Macronnal való alkuban. Hiszen már André Gide megírta: a pillangót nem kötik a hernyó ígéretei.