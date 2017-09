Több pénz, gazdagabb évad (M Stúdió)

A To_R című előadás júniusi majd augusztusi próbái után az idei évad nyitórendezvénye valójában a Tandem Turkey nevű kezdeményezés volt, amely során az M Stúdió az isztambuli Karakutu szervezettel közösen olyan történeteket, emberi sorsokat, helyszíneket kutatott fel a városban, amelyek valamilyen szempontból meghatározóak a helyi közösség életében – emlékeztetett a múlt héten zajló eseményre a társulatvezető, majd elmondta: jelenleg a Háromszék Táncegyüttessel együttműködésben készült Csillagösvény népe című előadás felújításán és színháztermi adaptálásán dolgozik a társulat, mely produkciót eredeti formájában a Székely Vágtán mutatták be több tucat táncos és lovas részvételével.

Márton Imola évadismertetőjében kiemelt figyelmet szánt a To_R című előadásnak, amelynek rendezője, a többnyire Franciaországban élő Frenák Pál nemzetközi szinten is elismert nagyágyúnak számít a mozgásművészet terén. A társulatvezető bevallotta, régi vágya teljesült azáltal, hogy Frenák Pál rendez az M Stúdiónál, akinek különös művészetébe már belekóstolhatott a sepsiszentgyörgyi közönség a korábbi PulzArt fesztiválokra meghívott Birdie és InTimE című rendkívül sikeres előadások által. Mint elhangzott, talán az is közrejátszott Frenák rendkívül sajátos mozgásnyelvének kialakulásában, hogy siketnéma szülők gyermekeként már gyermekkorában elsajátította a jelnyelvet, ez pedig bizonyos értelemben az egész életét és alkotói attitűdjét meghatározta. A To_R a dán Dogma-rendező, Thomas Vintenberg Születésnap című filmjéből és David Eldrige Az ünnep című drámájából merít ihletet, de elszakad az alapanyagtól, hogy az ünnepi ceremóniák mögötti hús-vér valóságról, az elhallgatott és kimondhatatlan minőségéről, az emberi viszonyok különös világáról beszéljen.

A Lift című produkció Fehér Ferenc negyedik rendezése a társulatnál, és abból az ötletből született, hogy ellentmondjon annak az általános tendenciának, miszerint az igazán hatásos előadások nagy térben jönnek létre. Bartha Dóra, aki eddig két előadást rendezett az M Stúdiónál, a Femme Fatale alakjáról készíti Dance noir című legújabb produkcióját, arról az ősi csábító nőalakról, aki a 21. században is képes felbukkanni a divat és a konzumvilág kulisszái között, hogy újra zsigeri lénnyé változtassa az intellektuális férfit.

A társulatvezetőtől megtudhattuk, a Frenák-bemutatóval november 22-én indul a Flow Fesztivál második kiadása, mely által egy fontos lépést tesznek a nemzetköziség felé, hisz ezúttal nemcsak magyar és román előadásokat láthatnak a nézők, hanem egy athéni görög produkciót is, ezenkívül pedig kitágítják a műfaji kötöttségeket is: a képzőművészet szervesebb módon lesz jelen a fesztiválon.

Mint elhangzott, két fontos külföldi vendégjátékra készülnek az évad folyamán, Szabadkán és Pozsonyban, de Temesváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Gyergyószentmiklóson is újra fellép a társulat. A rendkívül gazdagnak és színvonalasnak ígérkező évad többek között annak tulajdonítható, hogy pályázatok szempontjából nagyon sikeres év az idei a társulat számára, körülbelül háromszor annyi pénzt sikerült lehívniuk, mint a korábbi évadokban. A sajtótájékoztatót újabb örömhír zárta: bár Frenák ritkán dolgozik idegen társulattal, az M Stúdióval való együttműködése hosszabb távúnak ígérkezik.