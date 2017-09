A béke világnapja Kézdivásárhelyen

Újdonságként fáklyás futással, szavalatokkal és dalokkal színesítették a rendezvényt. A béke témájú versek és üzenetek kilenc különböző nyelven hangzottak el Tofán Maja, Alexa Cîrstian, Marti Vanda Orsolya, Vitályos Emőke, Marti Klaudia Paula, Haykuhi Harutyunyan, Ayse Büsra Yilmaz és Isa Fernandez előadásában, amelyeket Klára Kamilla és Dombai Hanna által előadott dalok követtek. António Guterres ENSZ-főtitkár idei üzenetét Kis Emese, a Bod Péter Tanítóképző tanára tolmácsolta. A fáklyás futás egyszerű gondolatra épült: ha teszek egy lépést vagy erőfeszítést a harmóniáért, vagy ha én magam akár csak egy percre is békésebbé váltam, ezáltal a világ is egy picit jobbá lett. A résztvevők a béke nemzetközi jelét is kirajzolták.