A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség általános helynöke emlékeztetett, hogy korábban a püspöki konferencia állásfoglalásban vállalt szolidaritást a gimnáziummal. A szerdai nap pikantériájának nevezte ugyanakkor, hogy miután találkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, Mihai Tudose miniszterelnök felhívta Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érseket, a beszélgetés során pedig kijelentette: a román kormány jelenleg semmit nem akar tenni iskolaügyben, nehogy úgy tűnjön, hogy a magyar kormány nyomására cselekszik.(Krónika)

AZ ÉLETTÁRS IS CSALÁDTAG. Ugyanolyan jogállással rendelkezik egy élettárs, mint egy házastárs az igazságszolgáltatás előtt – döntött szerdán az alkotmánybíróság. A taláros testület kimondta: ütközik az alaptörvénnyel az a joggyakorlat, hogy az élettársat a párja elleni vallomásra kötelezik egy bűnvádi per során. A jelenlegi jogszabály csupán a házastársaknak és az első fokú rokonoknak adott a lehetőség, hogy megtagadják a vallomást családtagjuk ellen. Az alkotmánybíróság szerint a családi életvitel fogalma nem korlátozható csupán a házasságon alapuló családra, hanem a de facto élettársi kapcsolatokat is magában foglalhatja, így alkotmányellenes a büntető-perrendtartási törvénykönyv 117. cikkelye. A döntés jogerős és kötelező, és jelzés értékű mindazok számára, akik úgy gondolják: a család Romániában mindössze a házasságon alapulhat. A képviselőházban ugyanis az idén szavazták meg azt az alkotmánymódosítási kezdeményezést, amely szerint a család egy férfi és egy nő házasságán alapul, ami az emberjogvédelmi szervezetek szerint visszalépés a jelenlegi, megengedőbb változathoz képest, amelyben „felek” szerepelnek. A tervezet a szenátus asztalán van. (Maszol)

AZ ELSŐ HÓ. Havazott csütörtökön a Szárkő-hegységben. Valentin Balaban, a Krassó-Szörény megyei hegyimentő-szolgálat vezetője arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a hóréteg már 3–4 centiméteres. Balaban azt mondta: ez az első havazás idén ősszel, de ez a jelenség nem ritka a Szárkő-hegységben, amelynek legmagasabb pontja, a Căleanu-csúcs közel 2200 méteren található. Hozzátette: a Szárkő-hegységben ebben az évszakban ködös az idő, ezért kérik a kirándulókat, hogy megfelelő felszereléssel és ruházattal induljanak útnak, ne térjenek le az ösvényekről, és mobiltelefonjaik legyenek feltöltve, kapcsolják be a GPS-t. A Szárkő-hegység különösen a sízők körében közkedvelt, mert évente közel hat hónapon keresztül van ott hó. (Transindex)