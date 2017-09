Nem megy Ukrajnába

Felidézte, hogy ukrajnai látogatását több kétoldalú egyeztetésen készítették elő, legutóbb a NATO brüsszeli értekezletén tárgyalt róla Petro Porosenko ukrán elnökkel. Iohannis szerint egy államfői látogatás lemondása „rendkívül kemény diplomáciai jelzés”. Azt is elmondta: diplomáciai csatornákon azt is megüzente Kijevnek, hogy az ukrán házelnököt sem fogadja, aki szeptember végén készült a román elnöki hivatalba. Hozzátette: döntéséről személyesen is tájékoztatta Petro Porosenko ukrán elnököt, akivel „véletlenül találkozott” az ENSZ-székház folyosóján.