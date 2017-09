Lengyel–magyar barátság

Szydło a két kormányfő közös sajtóértekezletén elmondta: az Orbán Viktorral megtartott találkozón megerősítették Varsó és Budapest közös álláspontját az olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint amilyen a biztonság és a migrációs válság kezelése. A Lengyelországgal szembeni jogállami kritikák alaptalanok – jelentette ki Orbán Viktor a sajtótájékoztatón. Politikai indíttatású, az inkvizícióshoz hasonló eljárásnak minősítette a Lengyelországgal szembeni európai uniós fellépést, és kifejezte Magyarország szolidaritását minden ehhez hasonlóban érintett tagállam felé. Kevesebb Brüsszelt, és erősebb nemzetállamokat kívánunk látni – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, a magyarok és a lengyelek jól működtek együtt a történelem során, és most is keresik ennek lehetőségeit. Közölte: Beata Szydłóval arról beszéltek, hogy egy-két nagy közös lengyel–magyar projektet mindenképpen el szeretnének indítani. Ha ehhez csatlakozik a többi visegrádi ország is, azt örömmel veszik – fűzte hozzá, jelezve: a konkrétumokról még tárgyalnak majd.

Orbán Viktor elmondta, Európában új helyzet alakult ki, élesen elvált egymástól a tagállamok két csoportja: amelyek már bevándorlóországok, ezek jellemzően korábbi gyarmattartók, most bevándorlókra építenék a munkaerőpiacukat, valamint amelyek nem kívánnak bevándorlóországgá válni. Ezek a demográfiai gondjaikat, a munkaerő-problémáikat gazdaság- és családpolitikával akarják megoldani.