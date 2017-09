Shhaideh vagy Dragnea fizet?

Jó ideje kerülgeti már a korrupcióellenes ügyészség Liviu Dragnea SZDP-elnököt – azt ugyanis senki sem hiszi, hogy a minden hájjal megkent teleormani kiskirály legsúlyosabb törvénysértése (mert a már rábizonyított választási csalást sokan nem tekintik annak) egy 108 ezer lejes hivatali visszaélés (két párttag fiktív állami munkahelye), amelynek pere nemrég vett számára kedvező fordulatot –, de mindeddig nem sikerült közvetlenül elkapni a frakkját. Holott az ügyészeknek is sürgős lenne, mert most már nyílt háborút viselnek ellenük a politikusok, és mivel övék a törvényhozás, pillanatnyilag előnyben is vannak.



Az állam – és egyben a kormánykoalíció – második embere, Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök már az új bomba robbanása, Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes és Rovana Plumb volt környezetvédelmi miniszter vád alá helyezése után kijelentette, hogy a parlamentnek egyéb prioritásai vannak, mint az ügyészségnek, és a Szociáldemokrata Párt is azonnal összezárt két gyanúba fogott tisztségviselője körül. Hivatalosan ugyan ma döntenek arról, hogy kiállnak-e mellettük vagy menesztik őket – amire amúgy a Ponta-kormány bukása után módosított saját szabályzatuk is kötelezné őket –, de a már elhangzott nyilatkozatokból ítélve eszük ágában sincs meghátrálni (a becsületbeli lemondás a román közéletben amúgy sem jön szóba). Valószínűleg nem önzetlen szolidaritásból cselekednek így – a szociáldemokraták mindig habozás nélkül ejtették hasznavehetetlenné vált embereiket, példa rá előző elnökük, Victor Ponta is, aki (bosszúból vagy saját bőre mentéséért) a Belina-ügyet kipattintotta –, hanem azért, mert a szálak ezúttal egyenesen Dragneához vezetnek. És úgy tűnik, a jelenlegi vezér még nem játszotta el minden kártyáját.

Ha nem mi fizetnénk a számlát a döntéshozók minden kisiklásáért, akár élvezettel is figyelhetnénk a szemünk előtt folyó, fordulatos csatározást. Most az derült ki, hogy a Ponta-kormány közel négy éve egy határozattal – ami ellen akkor két miniszter is kifogást emelt, az ügyészek szerint pedig összesen hat törvényt sért, köztük az alkotmányt is – állami tulajdonból a Teleorman megyei önkormányzatnak adta a Duna menti Belina-szigetet és a Pavel-ágat, amely a Tel Drum vállalatnak adja bérbe, az pedig a Trident 51 cégnek, amelynek többségi (90 százalékos) tulajdonosa e műveletek után Liviu Dragnea fia lett. 320 hektáros vízi paradicsomról van szó, amelynek családi kézbe juttatását Sevil Shhaideh a fejlesztési minisztérium államtitkáraként szorgalmazta. A kormányhatározatot természetesen Liviu Dragnea akkori fejlesztési miniszter is aláírta, aki tavaly, az SZDP választási győzelme után kormányfőnek javasolta hű alárendeltjét; akkor nem merült fel kifogás ellene, férjének a szír kormánnyal ápolt kapcsolatai miatt esett el a kinevezéstől. Vajon elviszi a balhét szeretett főnöke és násznagya helyett?