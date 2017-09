Sikeresen pályáztak

Voloncs Mária iskolaigazgató arról számolt be, hogy ennek a pályázatnak köszönhetően oldják meg a sportterem és az iskola épülete között már meglévő sportpálya bekerítését és behálózását, amit, ha elkészül, délutánonként a tanulók és szüleik is használhatnak különféle sporttevékenységekre, elsősorban minifocizni és kézilabdázni. A pálya körül zöldövezet létesül, és kerékpártartókat is szerelnek. Úgyszintén a pálya mellett az esővíz-elvezetést is megoldották, és beton piskótajárdát építettek. A kivitelezésben a Mol Románia és a Polgártárs Alapítvány mellett nagy segítségükre volt a polgármesteri hivatal városrendezési osztálya is. A pályázat értéke 8900 lej, a kivitelezési határidő pedig szeptember 30. Az igazgató azt is közölte, hogy az új iskolai évben a tanintézményt 530 tanuló látogatja.