Megbírságolták az AgroFeszt egyik kiállítóját (Fogyasztóvédők)

Újból lecsapott a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal. Ezúttal a gazdák ünnepén, a múlt hétvégén megtartott AgroFeszten fitogtatták hatalmukat a felügyelők. Áldozatuk is került, egy Hargita megyei, fejőberendezéseket, ezekhez szükséges alkatrészeket, fogyóanyagot forgalmazó céget büntettek meg. A cégtulajdonos nem is a kifizetett 500 lejt sajnálja, azért van felháborodva, mert Mircea Diacon főfelügyelő embertelen, arrogáns módon viselkedett az ellenőrzés ideje alatt.

Sándor István, a csíkszentsimoni cég tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, az ellenőrök abban az autóban kutakodtak, mellyel fogyóanyagot, alkatrészeket szállítanak a fejőházakat működtető gazdáknak. Diacon azt kifogásolta, hogy egy kehelygumin (amelyet különben nagy kiszerelésben árulnak, a nagy csomagon pedig volt román felirat) és egy tőgymosó felszerelésen nem volt román nyelvű felirat. Az ellenőrzés végén meghívót hagytak hátra, a vállalkozónak a hét elején kellett jelentkeznie a fogyasztóvédelmi hivatalnál, ahol ezer lejre bírságolták, s felét, 500-at kell kifizetnie. Sándor így fogalmazott: „Jöjjön, ellenőrizzen, végezze a munkáját, de emberségesen, nem lekezelően, megalázkodást elvárva. Ha a könnyebb utat választotta, munka helyett az ellenőrzést, azért legalább viselkednie kellene.”

Az ellenőrzés hírére vasárnap a helyszínre ment Ötvös Mózes is, az AgroFeszt egyik szervezője. Próbálta megmagyarázni Diaconnak, hogy a vállalkozó kiállításon van, nem árusítja termékeit, de hiába, őt is lekezelte a főfelügyelő. „Szégyellem magam, hogy ilyen vezetők vannak a megyében, akik gátolják a munkában azokat, akik együtt dolgoznak a termelőkkel. Ilyen embernek nincs mit keresnie a megyében!” – nyilatkozta megkeresésünkre Ötvös.

Sándor István elmondta, nem árusítani jöttek az AgroFesztre, hanem termékeiket népszerűsíteni, új kapcsolatokat teremteni a gazdákkal. A mozgó árudájuk – ami korábban Németországban postaautó volt – előtt főként gyerekjátékokat helyeztek ki pultjukra, a kicsiket zászlókkal is megajándékozták. A felnőttek felmehettek az autóba, megnézhették az ajánlatot, a fejésre vonatkozó szaktanácsokat kaphattak.

A szóban forgó járművel hetente többször is elmennek a Kovászna megyei gazdákhoz, szállítják a szükséges fogyóanyagokat, alkatrészeket, helyben elvégzik a szükséges javításokat, így próbálják megkímélni a gazdákat a jövés-menéstől. Nagyon sok háromszéki ügyfele van, most épp a Borvíz utcában épít egy fejőházat – mondta el.

Arra a kérdésünkre, hogy megfellebbezi-e a büntetést, csak annyit mondott: nem tudja még, de nem akarja saját baját meggyűjteni.