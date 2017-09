Terápiás kutyák Kézdivásárhelyen

Eddig hét kiskutyát képeztek ki, az első négy speciálisan kiképzett kutyát mozgássérült gyermekek segítségére idomították. A hét végén Brassóban országos premierként kerül sor arra rendezvényre, amelyen beteg gyermekek megsegítése lesz a fő téma. A Székely Kutyaklub is jelen lesz két terápiás kutyával, Goldyval és lányával, Kyrával. Kyra fajtagyőztesként tért haza a közelmúltban Sepsibodokról, a második országos kutyakiállításról. A kézdivásárhelyi klub négy éve foglalkozik terápiáskutya-képzéssel Kovács Etele és Forró Béla irányításával, Németh Loránd Csaba gelencei állatorvos az ebek egészségügyi ellátását felügyeli, fő támogatójuk pedig Bakk-Vitális Mária Kinga, a New Fashion és Zarah Moden nadrággyárak vezérigazgatója, aki civilben labradortenyésztő. A brassói rendezvényen a kézdialmási Táltos Paripa Lovarda is képviselteti magát.