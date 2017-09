Három bajnoki bronzérem Câmpulungról (Asztalitenisz)

A Kolozsvári Politechnikánál kölcsönben játszó Ádám egyéniben kicsit döcögve jutott el az elődöntőig, ám a hajrában elpártolt tőle a szerencse, és harmadikként zárt. Párosban a bukaresti Vărtopeanuval könnye­dén vették az akadályokat, a legjobb négy között viszont vereséget szenvedtek, és be kellett érniük a bronzéremmel. A Besztercei Sportlíceum színeiben asztalhoz álló Teodora egyéniben a legjobb harminckettő között esett ki, párosban viszont a craiovai Gamannal bronzig jutottak. Raluca Isart a Nagykárolyi Gyerekek Klubja pingpongozójaként nevezték a viadalra, de nem jutott ki csoportjából. A sepsiszentgyörgyi versenyző az Electricát képviselte, s mindannyian tisztességesen helytálltak. Urus Kristóf könnyedén vette a selejtezőcsoport akadályait, majd a legjobb tizenhat közé jutáskor veszített. Lukács Balázs továbbjutott a csoportjából, de a 64-es főtáblán vereséget szenvedett a kézdivásárhelyi Canea-Kocsis Andrástól, míg Vargyasi Eszter, Dénes Anna, Boér Anita és Pál Ábel sajnos nem tudott továbbjutni csoportjából. – Elégedettek vagyunk az eredményekkel, de a munka nem áll meg. Napról napra többet kell dolgoznunk, hogy akkor is versenyképesek legyünk, amikor egy-egy sportoló korosztályt vált. Bíznunk kell a kisebbekben, hogy a későbbiekben keményebben, elszántabban küzdjenek. Köszönj­ük a támogatást Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának és Kovászna Megye Tanácsának – nyilatkozta lapunknak Kocsis Balázs, az Electrica edzője.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK színeiben Canea-Kocsis András teljesített a legjobban, aki a legjobb tizenhat között 2–0-ról felállva kapott ki 3–2-re a buzăui Miroiutól. A csapat többi tagja, Canea-Kocsis Abigél, Tamás Vivien, Kovács Kristóf és Cristian Stănilă a 64-es főtáblán fejezte be a versenyt. – Sajnos, a szerencse nem kedvezett Andriskának, ennél többre képes. A többiek ügyesen játszottak, annak ellenére, hogy még kezdők a sportágban, jó tapasztalat volt számukra a hét végi verseny – értékelt Kerekes Barnabás, a céhes városbeliek edzője. (tif)