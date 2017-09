Kiváló eredményekkel zárták az idényt a szentgyörgyiek (Triatlon)

A szezon utolsó hárompróbaversenyét szervezték szeptember 23-án a Fekete-tenger partján található Venus faluban. A No Stress Triathlon Callatis viadalon a különböző kategóriákban és korosztályokban közel 250 versenyző állt rajthoz, köztük a sepsiszentgyörgyi Dániel Attila és Imreh László is.

A megmérettetés egyben a hat szakaszból álló országúti triatlonkörverseny utolsó állomása is volt, ahol a két háromszéki triatlonista ezúttal is olimpiai távon – 1500 méter úszás, 36 kilométer kerékpározás és 9 kilométer futás – szállt harcba. A 22 éves Dániel Attila riválisa, Ciprian Bălănescu mögött másodikként ért célba 1 óra 51 perces idejével, viszont a 20–24 éves korosztályban mindenkit maga mögé utasított. Az 1,5 kilométer úszást 19 perc alatt teljesítette, de a második szakaszban faragott a hátrányból, hiszen 59 perc alatt letekerte a távot, illetve a legerősebb számának, a futásnak köszönhetően a dobogó második fokára állhatott fel, mert 30 perc alatt leszaladta a kijelölt távot. A körversenyben összesen négy megmérettetésen állt rajthoz, hiszen egy esetben az Európa-bajnokságra készült, így kénytelen volt egy fordulót kihagyni. Mindezek ellenére a Tri-Aluta hárompróbása a körversenyt a negyedik helyen zárta, de korosztályában első lett.

A 26 éves Imreh László a zsúfolt versenynaptár ellenére ezúttal sem talált legyőzőre a 25–29 éves kategóriában 2 óra 7 perces idejével, míg a nyílt versenyben a 16. helyen végzett. A SepsiTri SK három­próbása az idény utolsó triatlonversenyén az úszást 25 perc, a biciklizést 1 óra 2 perc, a futást pedig 36 perc alatt teljesítette. Az összesített körversenyben az előkelő hetedik helyet szerezte meg, és korosztályában nem volt nála jobb.

„Az év utolsó triatlonversenyén vettem részt az elmúlt hétvégén. Nagyon fáradt voltam már, sorozatban az ötödik héten álltam rajthoz olimpiai távú megmérettetésen. Úgy érzem, kiadtam magamból mindent, ami még a szezon végére maradt bennem, és elégedett vagyok az eredménnyel. Külön öröm, hogy sikerült újra megnyernem a körversenyt a kategóriámban, illetve össze­tettben egy kiváló hetedik helyet szereztem a pontlistán. Nagyon boldog vagyok, és köszönöm a családomnak, a barátoknak, a támogatóimnak (Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Sepsi ReKreatív, Dr. Lenkei, FarmaLine, Stomax, Tricomserv, Popovic Internationale Transporte és Török László) az egész éves segítséget” – mondta a verseny után Imreh László.

Eredmények, No Stress Triathlon Callatis: férfi nyílt verseny: 1. Ciprian Bălănescu 1:48:59 óra, 2. Dániel Attila 1:51:06 óra, 3. Alexandru Toma 1:51:36 óra... 16. Imreh László 2:07:54 óra. (miska)