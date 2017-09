Jól sikerült emlékverseny (Birkózás)

Következő írásunk

A Jászvásár Cotnari Ralin óriásit bukó sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean új autóval fejezi be a 2017-es román ralibajnokságot. Az új versenygép osztályváltást is jelent: a hónap közepén összetört Suzuki Swift Sporttal pilótánk a 9-es osztályban versenyzett, a frissen beszerzett Ford Fiesta R2-vel viszont már a 7-es géposztályban kell versenyeznie. Mint ismeretes, a hazai pontvadászat az október 6–7-én esedékes Nagyszebei Ralival zárul, így hivatalosan itt mutatkozik majd be a trió.