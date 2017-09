Új versenyautóval zárja a szezont Szabó Csongor (Autósport, rali)

A Jászvásár Cotnari Ralin óriásit bukó sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean új autóval fejezi be a 2017-es román ralibajnokságot. Az új versenygép osztályváltást is jelent: a hónap közepén összetört Suzuki Swift Sporttal pilótánk a 9-es osztályban versenyzett, a frissen beszerzett Ford Fiesta R2-vel viszont már a 7-es géposztályban kell versenyeznie. Mint ismeretes, a hazai pontvadászat az október 6–7-én esedékes Nagyszebei Ralival zárul, így hivatalosan itt mutatkozik majd be a trió.

Szabóék idénre a 9-es géposztály bajnoki címét célozták meg, ám felemás szereplés és a jászvásári baleset után elúszott minden esélyük a végső sikerre. Ekkor döntöttek úgy, hogy a 80 százalékban sérült Suzukit le kellene cserélni egy másik autóra, és a támogatók segítségével komolyabb versenygépre váltottak. A választás az 1,6 literes, 170 lóerős motorral rendelkező és szekvenciális váltóval ellátott Ford Fiesta R2-re esett, amellyel az év utolsó raliján és a következő szezonban is versenyezni fog a Szabó–Fetean kettős.

A megyeszékhelyi pilóta már versenytempóban is tesztelte a Fordot, hiszen rajthoz állt a szentgyörgyi Auto Crono Egyesület által szervezett regionális hegyi gyorsasági bajnokság harmadik futamán (Maros Kupa, szeptember 16. – Nyárádmagyarós), ahol simán hozta a nyílt verseny első helyét.

– Elégedett vagyok az autóval és teljesítményemmel. Úgy gondolom, gyorsan és könnyen hozzászokom a Fordhoz, s most azon vagyok, hogy a ralibajnokság idényzáró nagyszebeni versenyéig minél több kilométert tegyek meg – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor.

A magunk részéről mi is sok szerencsét kívánunk a Szabó–Fetean párosnak, s bízunk abban, hogy a Nagyszebeni Ralin elért jó eredmény feledtetni tudja az idei teljesítményt, és egy esetleges dobogós helyezés jó előjelként fogható fel a 2018-as szezon előtt.