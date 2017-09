Bartha Eduárd a középmezőnyben végzett a világbajnokságon (Kettesfogat-hajtás)

Az akadályhajtásban címvédőként versenyző Bartha Eduárd (fotó) díjhajtásban a 67. helyen végzett (64,95 hibapont), maratonhajtásban komolyabb előrelépést produkált, hiszen a 35. helyen fejezte be (120,63 hibapont), illetve az utolsó versenyszámban, az akadályhajtásban 32. lett (9,90 hibapont), így összességében a 40. helyet szerezte meg 195,48 hibaponttal. A román válogatott legeredményesebb fogathajtója Rákóczi Gergő volt, aki a 25. helyen zárt, illetve Pál Attila közvetlenül utána, a 26. eredménnyel fejezte be a viadalt. A romániai csapatnak nem sikerült megismételnie két évvel ezelőtti bravúrját, hiszen akkor az előkelő ötödik helyet szerezték meg, ezúttal a nyolcadik pozícióban végeztek 363,10 hibaponttal.

A pónivilágbajnok Hölle Martin több mint 11 hibaponttal vezetett a vasárnapi zárószám, az akadályhajtás előtt, amelyben 6,24 ponttal zárt, így biztosan tartotta meg tetemes előnyét. A tizenegyszeres világbajnok, egyéniben és csapatban is címvédő Lázár Vilmos 3,59 hibaponttal teljesítette a rendkívül nehéz pályát, ennek köszönhetően egy pozíciót javítva ötödikként fejezte be a versenyt, a magyar csapat pedig – a nyolcszoros vb-aranyérmes Lázár Zoltán pénteki kizárása ellenére – másodszor is megvédte címét, mert a németek nem tudták ledolgozni hátrányukat. A 17. kettesfogathajtó-világbajnokságon nyolcadszor lett magyar aranyérmes, ezt megelőzően Lázár Vilmos ötször, míg öccse, Zoltán, továbbá Kecskeméti László egyszer-egyszer állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Csapatban ez volt a hetedik magyar diadal.

Végeredmény: * egyéni: 1. Hölle Martin 148,90 hibapont, 2. Sebastian Warneck (német) 158,85, 3. Beat Schenk (svájci) 159,82... 5. Lázár Vilmos 162,05... 14. Kákonyi Norbert 174,83... 25. Rákóczi Gergő 181,53, 26. Pál Attila 181,61... 40. Bartha Eduárd 195,48... 42. ifj. Nagy Tibor 196,00... 53. Varga Roland 208,99... 58. Szilágyi Zsolt 210,63... 60. Babó Kálmán 213,73... 64. Paul Pop 218,98 * csapat: 1. Magyarország (Hölle Martin, Lázár Zoltán, Lázár Vilmos) 310,95 hibapont, 2. Németország 315,30, 3. Franciaország 336,73... 8. Románia (Bartha Eduárd, Pál Attila, Rákóczi Gergő) 363,10.