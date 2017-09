Magyar kislányt bántalmaztak (Beszterce)

A szünetben barátnőivel magyarul beszélő kislányt csütörtökön bántalmazta a két román tagozatos hatodikos diák a besztercei Andrei Mureşanu Főgimnáziumban. Előbb csúnya szavakkal illették, majd esernyővel bántották a románul is jól tudó áldozatot. Egy későbbi szembesítés alkalmával a fiúk bevallották: zavarta őket a magyar beszéd.

Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete által kiadott, az országos szervezet által is aláírt állásfoglalás elítéli a bántalmazók magatartását, és támogatást ígér a kislány szüleinek az ügy iskolai kivizsgálásában.

A dokumentum szerzői sajnálatosnak nevezik, hogy 2018 közeledtével a szórványban is megjelent a magyarellenesség egy olyan városban, ahol a hétköznapokban jó kapcsolatot ápolnak egymással románok és magyarok. Úgy vélik: ebben a román médiát és a politikum egy részét is felelősség terheli.

„Hónapok óta közösségünk ellen hergelik a társadalmat, egyre gyakrabban azt szajkózva, hogy mi, magyarok veszélyforrást jelentünk Romániára nézve. Sajnos, újra és újra bebizonyosodik, hogy a szóbeli agresszió könnyen átléphet fizikai agresszióba, hogy nagy ára van az uszításnak, amelynek előbb-utóbb beláthatatlan következményei is lehetnek” – olvasható az állásfoglalásban. Az RMDSZ felkéri a média és politikum képviselőit, hogy hagyjanak fel a hangulatkeltéssel, amely eltávolítja egymástól a két közösséget.

Iulian Vlad, az intézmény igazgatója azt nyilatkozta tegnap az Agerpres hírügynökségnek, hogy a jövő héten a fegyelmi bizottság kivizsgálja az esetet. Szerinte nem etnikai konfliktusról van szó. „Mindenképpen kivizsgáljuk, mert nem tűrünk semmiféle erőszakot az iskolában. Nálunk nem volt és nem is lesz etnikai konfliktus. A mi jelszavunk az egység a sokféleségben. Mindig is jó viszony volt köztünk és a magyar tagozat között, a gyerekek békésen játszanak egymással” – mondotta. Mára bekérették az iskolába az érintett gyerekek szüleit is. A tanfelügyelőség képviselői szintén részt vesznek az eset tisztázásában.