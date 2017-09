Két fordulót követően utolsó a KSE (Kézilabda, A-osztály)

A 450 kilométeres hosszú kiszállásra meglehetősen tartalékos felállásban vállalkozott a céhes városi együttes, mindössze tíz játékos utazott Resicabányára. A rövid cserepad rányomta bélyegét a kézdiek teljesítményére, hiszen a Jakabos István irányította kézilabdázók már az első félidő végére tizenkét gólos hátrányba kerültek, ezt pedig tetézte, hogy harminc perc alatt mindössze hat gólt sikerült szerezniük. A szünet után már jobban ment a játék, a kézdivásárhelyiek ezúttal 13 alkalommal voltak eredményesek, de a védelem ezúttal is hagyott kívánnivalót maga után. Mátis Zita, akárcsak az első mérkőzésen, most is vállára vette a csapatot, ám ez sajnos kevésnek bizonyult a végeredmény szempontjából. A kézdivásárhelyiek gólszerzői: Mátis Zita 9 gól, Mátis Henrietta 4, Bardócz Emőke 4, Dobra Anett 1, Mátis Zsuzsa 1. Játszott még: Mădălina Rofel, Fülöp Krisztina–Andreea Stupar, Nagy Boglárka, Cătălina Pârvase. A bajnokságban két hét szünet következik, majd a KSE a 3. fordulóban Székelyudvarhely csapatát fogadja.

Eredmények: Székelyudvarhely–Argeş 26–29, Marosvásárhelyi Olimpic–Brassói Korona 28–28, Mioveni–Nagybányai Minaur 21–28, Nagyvárad–Temesvári CSU 19–21, Temesvári SCM–Râmnicu Vâlcea 35–28. A Kisjenői Körös–Marosvásárhelyi Mureşul mérkőzést ma 16 órától rendezik.

A rangsor:

1. Minaur 2 0 0 72–38 6

2. Resicabánya 2 0 0 69–38 6

3. SCM 2 0 0 76–55 6

4. Argeş 2 0 0 69–61 6

5. Brassó 1 1 0 63–46 4

6. Mureșul 1 0 0 27–21 3

7. Rm. Vâlcea 1 0 1 54–56 3

8. CSU 1 0 1 56–59 3

9. Olimpic 0 1 1 49–55 1

10. Mioveni 0 0 2 42–54 0

11. Udvarhely 0 0 2 45–62 0

12. Nagyvárad 0 0 2 37–56 0

13. Kisjenő 0 0 1 17–44 0

14. KSE 0 0 2 46–77 0

A 3. forduló mérkőzései (október 7.): Kézdivásárhelyi SE–Székelyudvarhely, Râmnicu Vâlcea–Resicabánya, Nagybányai Minaur–Temesvári SCM, Marosvásárhelyi Mureşul–Mioveni, Brassói Korona–Kisjenői Körös, Te­mesvári CSU–Marosvásárhelyi Olimpic, Argeş–Nagyvárad. (miska)