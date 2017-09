Molnár négynapos versenyen ötödik helyen végzett (Hegyikerékpározás)

A rajthoz álló férfiak és nők különböző kategóriákban és korosztályokban tehették próbára magukat, a bukaresti Dinamo BikeXpert Racing Team többszörös országos bajnoka, Molnár Ede az elit, 19 év fölötti kategóriában versenyzett, ahol szerinte nagyon erős mezőnnyel kellett megküzdeni, hiszen tíz ország bajnokai látogattak Romániába. „Igazán emberpróbáló, négynapos kihívás volt, ahol a természet mellett az időjárással is meg kellett küzdenünk, mert a hideg mellett köd is volt. A szervezésre nem panaszkodhatunk, illetve az is jót tett a sportágnak, hogy a tévétársaságok élőben közvetítették a versenyt” – nyilatkozta a 21 éves szentgyörgyi kerékpározó.

Az öt kilométeres időfutamot követően Molnár az 5. helyről vághatott neki az 58 kilométeres első szakasznak, ahol 2140 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdenie. A második szakaszon 54 kilométert, a harmadikon pedig 45 kilométert kellett teljesítenie, a szintkülönbség pedig 1830 és 1780 méter volt. Ede az első szakaszon a nyolcadik helyen végzett, a másodikon hatodikként haladt át a célvonalon, illetve a harmadikon tizedik lett, így összetettben az ötödik helyen zárt. A Carpathian MTB Epic jövőtől a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség versenynaptárába is bekerül.

Eredmények: * prológ: 1. Vlad Dascălu 14:15 perc, 2. Tomas Visnovsky (Szlovákia) 14:43 perc, 3. Daniel Crista... 5. Molnár Ede 15:32 perc * 1. szakasz: 1. Tomas Visnovsky 3:45:31 óra, 2. Kelemen Árpád 3:47:00 óra, 3. Matej Ulik (Szlovákia) 3:49:34 óra... 8. Molnár Ede 4:05:03 óra * 2. szakasz: 1. Tomas Visnovsky 3:19:58 óra, 2. Matej Ulik 3:20:02 óra, 3. Blazsó Márton (Magyarország) 3:28:05 óra... 6. Molnár Ede 3:31:38 óra * 3. szakasz: 1. Tomas Visnovsky 2:47:13 óra, 2. Matej Ulik 2:51:50 óra, 3. Blazsó Márton 2:52:22 óra... 10. Molnár Ede 2:58:37 óra. Az összetett végeredménye: 1. Tomas Visnovsky 9:52:42 óra, 2. Matej Ulik 10:01:26 óra, 3. Blazsó Márton 10:12:38 óra... 5. Molnár Ede 10:35:18 óra. (miska)