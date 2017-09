Egy csapat az Aston Martin és a Red Bull (Forma–1)

Az Aston Martin 2018-tól nemcsak a Red Bull Racing innovációs partnere, hanem névadó támogatója is lesz, így a Milton Keynes-i istálló a következő idénytől kezdve Aston Martin Red Bull Racing néven folytatja Forma–1-es szereplését. A technológiai együttműködés részeként egy új teljesítményközpontot is felépítenek a Red Bull campusán belül, amellyel 110 új munkahelyet teremtenek tervezők és mérnökök számára. Ennek köszönhetően az Aston Martin és a Red Bull Racing a jövőben még szorosabbra fűzheti együttműködését, amely nagyban elősegíti majd az F1-es istálló szereplését, valamint a közúti technológiák fejlesztését.

Az Aston Martin elnöke, Andy Palmer mindazonáltal elárulta, arról is folynak az egyeztetések, hogy a gyártó motorszállítóként is csatlakozik a Forma–1-hez. (f1világ.hu)