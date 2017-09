Élettér egy új „városban” (Fortuna park)

– Örömmel mondhatom, hogy az új projektünk nagyon jól halad. Augusztusban elkezdődött az építkezés, és teljes gőzzel dolgozunk, hogy az első tömbházat jövő év május végére befejezzük. A második tömb építését márciusban indítjuk.– Eddigi információk szerint a három tömbház lakásaival a prémium kategóriát célozzák meg. Mit jelent ez?– Igen, a lakópark három tömbházat foglal majd magában, mindenik harmincegy lakással. Igyekszünk minél jobb minőséget biztosítani. Ebben nem csupán a magas minőségű, legújabb technológiákkal készült építőanyagok, hanem a lakások kialakításának alapfilozófiája is segít. Ami nem más, mint az, hogy a lakás nem csupán lakótér, hanem élettér. Ennek megfelelően mind az épületeket, mind a lakásokat az emberközpontúság jegyében alakítjuk ki. A lakásoknál olyan építéstechnológiát alkalmaztunk, amely lehetővé teszi a falak többségének a könnyű átrendezhetőségét, így a kivitelezés során az egyes helyiségek elrendezése és elosztása rugalmasan alakítható a vásárló igényeinek megfelelően. A megszokottól eltérően hatalmas ablakok gondoskodnak arról, hogy pozíciótól és emelettől függetlenül minden lakás a lehető legjobb természetes megvilágítást kapja. A hatszintes tömb­házak felvonóval lesznek ellátva, természetesen zöldövezet veszi majd körül, nem hiányzik a játszótér sem. A legfelső szinten pedig az itt még jobbára ismeretlen penthouse-ok (tetőtéri luxuslakások – szerk. megj.) kapnak helyet, amelyek hatalmas teraszai páratlan hangulatú pázsitos kertre emlékeztetnek. A társasházak pincéjében fűtött garázsokat alakítunk ki. Egyszóval prémium kategóriájú, az ötcsillagos szállodákra emlékeztető társasházakról van szó. A Fortuna Parkhoz tartozik ugyanakkor egy központi épület is, amelyben a legkorszerűbb felszereltséggel edző- és aerobikterem található meleg, tágas öltözőkkel, szaunával és szoláriummal, zöldség- és gyümölcsleveket árusító sportbárral.– Mikor lehet beköltözni az első lakásba, van-e már vevő az épülő ingatlanokra? Mennyibe kerülnek?– Mivel az első tömbház lakásainak 70 százaléka már foglalt, a májusi átadás után közvetlenül be lehet költözni. De már a második és a harmadik tömbben is foglaltak lakásokat, ami jelzi, hogy nagy az érdeklődés az ilyen minőségű lakások iránt.– A magánbefektetésből épülő lakóingatlanok piaca meglehetősen gyermekcipőben jár Sepsiszentgyörgyön. Mi indokolta a befektetői döntést, illetve milyen hatással lehet annak megvalósulása a helyi ingatlanpiacra?– Sepsiszentgyörgyön már nagyon rég, gyakorlatilag negyven éve nem épültek lakások, a fiataloknak szánt tömbházak kivételével. Úgy gondolom, hogy ez a szép város megérdemel egy ilyen projektet!Bővebb információkért látogassanak el a www.fortunapark.ro honlapra, vagy hívják a 0741 900 800-as telefonszámot.