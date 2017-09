Florin Iordache és Ioan Munteanu kezdeményezése nyomán a honatyák különnyugdíjai után nem kellene sem egészségbiztosítási járulékot, sem pedig jövedelemadót fizetni. Elképzeléseiket a képviselők és szenátorok jogállásával foglalkozó parlamenti bizottság elfogadásra javasolja. Amennyiben a javaslatot elfogadják, egy 7000 lejes törvényhozói nyugdíjhoz hozzáadódik a „megspórolt” összeg, vagyis mintegy 700 lej. (Főtér)

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK VEZETIK a legkeresettebb, Európában körözött bűnözők toplistáját. A jó magaviselete okán nemrég itthon szabadult Gregorian Bivolaru az első az Europol összeállításában, most a finn hatóságok körözik, szexuális zaklatás miatt küldenék rácsok mögé. A második helyezett egy jászvásári férfi, akit egyebek mellett 1,2 millió eurós sikkasztásért köröznek április óta, és akit több mint 9 éves szabadságvesztésre ítéltek. A börtöntől szeretne megszabadulni a közismert Omar Haysam testvére is, aki a harmadik az Europol-listán, a negyedik helyen pedig egy hat éve keresett Tulcea megyei férfi szerepel, akit egyebek közt erőszakos cselekedetekkel, emberkereskedelemmel, kerítéssel vádolnak. Neki 12 évet kell börtönben töltenie. (Digi24)

HA AZ ÁLLAM NEM AD. Teljesen felújították a fővárosi Ioan Cantacuzino Kórház egyik műtőjét, miután az intézmény 400 ezer euró adományt kapott. A pénzt egy Nagy-Britanniában letelepedett hölgy ajánlotta fel, támogatása révén a kórház újszülött osztályának felszereltségét is kiegészítették. A kórház további három műtőjét a következőkben korszerűsítik, az intézményt fenntartó önkormányzat csak a megvalósíthatósági tanulmányra 150 ezer eurót szán. (Digi24)

MEGELŐZNÉK A FELKÉSZÜLETLENSÉGET. Téli előkészületekről szóló intézkedéscsomagot fogad el a kormány, amelyhez Toma Petcu energetikai miniszter szerint az előző évinél jóval pesszimistább forgatókönyvet vesznek alapul. A hét végén a tárcavezető arról beszélt Gyulafehérváron, hogy kemény télre számít a kormány, a várhatóan szélsőséges időjárásra az áram- és a gázszolgáltató vállalatokat is figyelmeztetik majd. A héten elfogadásra váró intézkedéscsomag többek között azt a célt szolgálja, hogy a tél folyamán folyamatos legyen a lakosság energiaellátása. (Maszol)