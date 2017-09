Évadnyitó mesés táncház Guzsalyaséknál

Tegnap mintegy hetven-hetvenöt apró gyermeket vittek el főleg anyukák, de apukák és nagymamák is az eseményre, s a kezdeti néhány másodperces félénkség után egyre jobban belejöttek az apróságok a táncikálásba és a mesehallgatásba. A vezető és mesemondó ez alkalommal is Benkő Éva volt. A talpalávalót a Folker Együttes – Melkuhn Robi, Kelemen Piyu, Lőrinczi Zsolt, Fazakas Albi – húzta. És hogy lesz látogatója a kedd délutánonkénti aprók táncházának, mi sem bizonyítja jobban, mint a jó hangos igen és két kézzel való jelentkezés a kérdésre, hogy a gyerekek szeretnek-e mulatni, táncolni.

Ezennel nemcsak a táncház évad, hanem a Guzsalyas Alapítvány kézműves-foglalkozás és -képzés sorozata is beindul. Gyermekeknek kedden agyagozást, csütörtökön nemezelést és szövést tanítanak, az ifjaknak és felnőtteknek októberben kezdődnek a különböző kézműves- tanfolyamok. Guzsalyasék és tanítványaik mesterségbemutatót tartanak majd az október 14–15-én sorra kerülő őszi vásáron Sepsiszentgyörgy főterén.