Katonák potyogtak az égből (Hadgyakorlat Székelyföldön is)

A múlt heti tájékoztatásnak megfelelően tegnap kezdetét vette a hadügyminisztérium, a belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, valamint a kormányőrség közös hadgyakorlata. A több megyére – egyebek mellett Kovászna és Hargita megyékre is – kiterjedő gyakorlat október harmadikán zárul.

Délelőtt két amerikai gyártmányú C-130 Hercules típusú katonai csapatszállító repülőgép volt látható Sepsiszentgyörgy egén. A gépből két rendben is ejtőernyősök ugrottak ki. A hadügyminisztérium tájékoztatása szerint az egyhetes hadgyakorlaton a katonák a légi támadás, erősítések biztosítását is gyakorolják. Az ejtőernyős egységek a sepsiszentgyörgyi lőtérre érkeztek, ahol két hegyivadász zászlóaljjal, a csendőrség, valamint a kormányőrség egységeivel közösen több földi gyakorlaton is részt vettek. A város fölött látható csapatszállító repülőgépek a bákói, valamint az aranyosgyéresi légi bázisokról érkeztek.

A tegnap indított, az Isztria országos stratégiai kiképzési programban végzett gyakorlatok elsődleges célja fejleszteni az együttműködést és a közös fellépés hatékonyságát az országos biztonsági rendszer működéséért felelő fegyveres erőknél. A gyakorlatok a reakciókészég javítását célozzák természeti katasztrófák, polgári védelem, közrendfenntartás esetén. A hadgyakorlat igazodik Románia 2015–2019-es időszakra szóló védelmi stratégiájához. A hét nap során az egységek Kovászna és Hargita megye mellett Bákó, Brassó, Buzău, Kolozs és Maros megye területén vesznek részt különböző bevetéseken.