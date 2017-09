Önkéntesek a stadionért (Sepsiszentgyörgy)

A Sepsi OSK labdarúgóklub hétfőn a közösségi oldalán fordult egy felhívással a szurkolók felé, amelyben arra kérték a csapat támogatóit, hogy kedden önkéntes munkában segítsenek rögzíteni a meglévő betonfelülethez a rendelkezésre álló több ezer ülőhelyet. „Fogjunk össze, hogy minél rövidebb időn belül csapatunk, a Sepsi OSK végre tényleg itthon, hazai környezetben játszhassa mérkőzéseit” – állt a közleményben. A felhívásra több érdeklődő is megjelent a stadionnál, volt olyan, aki csak egy órát maradt, viszont akadt olyan is, aki este 7-ig segédkezett. A Háromszéki Ifjúsági Tanács fiataljai is kivették részüket a stadion felújítási és takarítási munkálataiból, ecsetet ragadtak és gyomokat szedtek.

Az összefogásnak ezúttal is meglett a gyümölcse, hiszen ennek köszönhetően újabb lépést tett az élvonalbeli újonc csapat afelé, hogy itthon játssza mérkőzéseit. Korábban az erdő felőli nézőtér mögött bevezették az áramot, kerítéssel körbevették a vendég szektort, lekezelték a pályát, vagyis szellőztették a talajt, vegyszerezték, műtrágyát terítettek el, fűmagfelülvetés és homokszórás is történt, a kapuk előtt gyepet cseréltek. A hazai csapat öltözőjét teljesen felújították, korszerűsítették a szaunát, illetve a födött lelátók egy része is megérkezett a stadionba, csak még a helyükre kell kerülniük. A szurkolók és a labdarúgócsapat vezetősége is nagyon sokat tett, viszont még sok munka van addig, amíg a szemerjai MSC Stadionban játszhatnak mérkőzést a piros-fehér mezes labdarúgók. A vendégcsapat számára öltözőket kell kialakítani, a létesítményt kívül-belül be kell kamerázni, beléptetőrendszert kell felállítani, valamint a tévétársaság számára parkolót kell létrehozni és a közvetítéshez állványokat felállítani.