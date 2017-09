Édes ízek fesztiválja rekordkísérlettel

A háromszéki megyeházán tartott tegnapi sajtótájékoztatón a Diószegi Pékség és a Sepsi OSK tulajdonosa elmondta, természetesen Gyermelyi lisztből készítik az édességet – a receptet nem árulja el –, a sütéshez az egyenletes parazsat a farkaslaki Kovács cég biztosítja. Mintegy tizenöt-húsz ember dolgozik majd azon, hogy elkészítse a világ leghosszabb kürtősét. Amennyiben ez sikerül, a fesztivál jövő évi kiadására meghívják a Guinness-rekordok hitelesítési illetékeseit. Különben nem kívánnak semmit bizonyítani, csupán azt szeretnék, ha az emberek jól éreznék magukat a kürtőskalácsnak szentelt fesztiválon, megtapasztalnák a vendégszeretetet, mondotta Diószegi László. Tudomása szerint óriáskürtőst még Torján, Uzonban és Szentivánlaborfalván sütöttek, mintegy 14–15 métereseket, ők ennél nagyobbat szeretnének készíteni. Egy nem régi keserű tapasztalatból kiindulva jött az ötlete, hogy szép gesztust tegyenek a Steaua szurkolóinak – ugyanis jó hónapja csapata szurkolói egy kiszálláson három lejért vásárolhattak egy pohár langyos vizet. A nagy ellenfél szurkolóinak a brassói stadionban felajánlják a kürtőst. A hazai szurkolók bónusza az lesz, hogy megszokott összegért mehetnek be, nem emelik duplájára a jegyárat, mint más klubok, ha jó csapatot látnak vendégül.

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke közölte, a kürtőskalácssütő versenyre tizenhárom cég nevezett be, melyek minden nagyobb rendezvényen kínálják termékeiket országszerte: öt háromszéki, hét Hargita és egy Maros megyei. A palacsintasütő versenyre tízen jelentkeztek, és több mint húszféle borvizet lehet majd megkóstolni a borvízünnepen. Az édességek között lesz csoki, mézespogácsa és palacsinta is. Az alkalomra meghirdetett rajzversenynek nagy sikere volt, több mint négyszáz gyerek küldte be alkotását.

A tájékoztatón jelen volt a sepsiszentgyörgyi származású, negyed százada Torontóban élő Szabó Zoltán nemzetközi hírű sommelier, akit a kürtőskalácsverseny zsűrijének tiszteletbeli tagjává neveztek ki. Elmondta, Kanadában tavaly jelent meg a kürtőskalács, akkor, amikor hungaricummá nyilvánították. A vásárlók 85–90 százaléka magyar, pedig a süteménynek lenne keletje, csak megfelelően kellene népszerűsíteni. A termék nemcsak ízletes, hanem látványos is, és az elkészítési módja is érdekes, azt is fel lehet használni reklámozásra. A sütemény könnyen párosítható borokkal, például kései szüretelésű szőlőből készült félédes pezsgővel ideális, mondotta a szakember.

Szőts-Papp Zsuzsa, a társszervező Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársa elmondta, a „boldog békeidőket” idézik meg a hétvégi vásáros hangulattal. Lesz ott „korabeli” fotográfus, a gyerekek régi, állványos fényképezőgéppel fotózkodhatnak, de természetesen mai technikával hívják elő a képet, hogy hamar át is adhassák. Lesz továbbá postahivatal, ahol korabeli képeslapokat küldhetnek, amit a mai posta fog majd kézbesíteni. És előkerülnek évszázados gyerekjátékok szép­apáink ládafiából. A hangulatot fúvószene színesíti..