Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja A székely családok ünnepi kalácsa, az erdélyi magyarság szimbóluma hungarikum. Frissen sütve az igazi: a jó kürtőskalács kívül ropogós, belül selymesen lágy. Az első ízben megrendezett Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja ezt a különleges, egyszerűségében is elegáns süteményt ünnepli. Szeptember 29. és október 1. között Sepsiszentgyörgy főterére várnak mindenkit a legfinomabb kürtőskalácsokkal, édességkülönlegességekkel és változatos programokkal, amely kicsiknek-nagyoknak egyaránt szól. A fesztivál első napján, pénteken 18.30-tól a kézdiszentkereszti Tisztás néptáncegyüttes, 19 órától a bodzafordulói Cununa Carpaților néptáncegyüttes, 19.30-tól a kézdiszentléleki Perkő néptáncegyüttes lép fel a főtéren.



Székely Nemzeti Múzeum

INGYENES BELÉPÉS. Ma reggel kilenctől este kilenc óráig utoljára látogatható ingyenesen a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása. A szent­endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumból érkező, Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei, 1914–1918 című tárlat az első világháború mindennapjait, a harcmezőkön és a hátországban élő erdélyi emberek életét idézi meg egy sajátos történeti forrás, a frontról küldött tábori levelek segítségével.

A KILENCEDIK HÓNAP MŰTÁRGYA. Ma kerül közszemlére az a műtárgyegyüttes, amely nemrég került a múzeum történelmi gyűjteményébe. A www.sznm.ro honlapon péntektől kezdődően olvashatnak részletesen a múzeum földszintjén egy hónapig látható különleges műtárgyegyüttesről.



Nagycsaládot támogatnak

A rászoruló sokgyermekes családok és a kisgyerekek, idős emberek, valamint fogyatékkal élők folyamatos és hatékony megsegítése témával tart előadást Kiss István szeptember 29-én, pénteken Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban. A 18 órakor kezdődő, karitatív célú rendezvényen az előadó bemutatja Éld az álmaid, ne álmodd az életed! című könyvét is, a megvásárolt kötetek árával pedig egy tízgyermekes maksai családot támogat az eseményt szervező LAB Életmentő Kupakok Egyesület. (dvk)



Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Benedek Elek születésnapjának 158. évfordulóján, a magyar népmese napja alkalmából szeptember 30-án, szombaton 18 órától a Háromszék Táncstúdióban A só – mese a szeretetről című bábelőadását játssza. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják. Jegyet váltani a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában az előadás előtt fél órával lehet. Egy jegy ára 7 lej.



Zene

A zene világnapja tiszteletére a Hagyományőrző napok részeként Codex-koncertre kerül sor a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben szeptember 29-én 18.30 órától. Műsoron: magyar főúri zene. A belépés ingyenes.



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes ma 19 órától A csillagösvény népe című táncszínházi előadását Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játssza. Az előadás rendező-koreográfusa Orza Călin. A zenét Demeter János ötlete alapján Kövi Artúr Bálint szerezte. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104).



Kiállítás

A Vadon Egyesület szervezésében pénteken 18 órától tartják a IV. TransNatura nemzetközi természetfotó-pályázat kiállítással egybekötött díjátadó ünnepségét Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi vadászati kiállítás előadótermében. Házigazda: Demeter János, az egyesület igazgatója.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-órától A Lego Ninjago-film (amerikai–dán családi animációs film, 2017); 16.15-től Dzsungel-mentőalakulat (francia bábfilmsorozat, 2017); 18-tól Tejben, vajban, szerelemben (szerb–angol–amerikai dráma, 2016); 18.15-től Isten hozott Németországban! (német vígjáték, 2016); 20.30-tól Viktória királynő és Abdul (angol–amerikai életrajzi dráma, 2017); 20.45-től Amerikai bérgyilkos (amerikai akcióthriller, 2017).



Székelyföldi Mesefesztivál

PAJZÁN MESÉK FELNŐTTEKNEK. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház büféjében pénteken 18 órától Aranymadár, aranyfészek címmel pajzán népmeséket, történeteket mesél felnőtteknek (+18!) Szabó Enikő meseterapeuta, közreműködik Melkuhn Róbert furulyával és énekkel.

EGYSZERVOLT MESEDÉLUTÁN. A magyar népmese napján, szeptember 30-án 16 órától kezdődik az Egyszervolt mesedélután Sepszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban: Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó előadása, A Vidám királyfi és a Lánghajú lány válogatás Pályuk Anna 19. századi ruszin-magyar mesemondó máig jórészt kiadatlan népmeséiből. Jegyek elővételben a városi szervezőirodában, illetve a Székely Hírmondó sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi székhelyén, valamint a helyszínen kaphatók; 14 év alatti gyerekeknek a belépés ingyenes.

E’mesevár

Gyerekrajz-kiállítással és japán papírszínház-bemutatóval zárja a Bod Péter Megyei Könyvtár E’mesevár című, kisiskolásoknak szóló könyvtár- és mesenépszerűsítő programját. A rendezvényen, amelyre pénteken 11 órától kerül sor a könyvtár Gábor Áron Termében, Hollanda Andrea, az olvasószolgálat vezetője bemutatja a programot, megnyitja a részt vevő gyermekek rajzaiból álló kiállítást, és sor kerül egy – ugyancsak a gyerekrajzokat felhasználó – japán papírszínház-bemutatóra is. A kiállítás október 6-ig tekinthető meg a Gábor Áron Teremben.



Túra a Nagyhagymás-hegységbe

Az erdővidéki honismereti túrasorozat kilencvenedik kirándulása szeptember 30-án–október 1-jén, szombaton és vasárnap lesz. Úti cél: Nagyhagymás-hegység–Egyeskő-menedékház. Túravezető: Demeter Zoltán. Indulás 8 órakor a baróti buszmegállóból Csíkszeredán keresztül Balánbányáig, ahonnan a Kovács-patak völgyén jutnak fel az Egyeskő délnyugati oldalán található menedékházhoz (1504 m), majd az Öcsém-tetőre. Az Egyeskő-menedékházban eltöltött éjszaka után vasárnap a Nagyhagymás-csúcsra másznak ki, majd visszatérve a menedékházhoz leereszkednek Balánbányára, és mikrobusszal érkeznek vissza Barótra. A helyek száma korlátozott. A szállítás megszervezése érdekében kérik az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék Demeter Zoltánnál (0746 089 140). Részletek a www.erdovidek.weebly.com honlapon.



Nyugdíjasok találkozója

Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület az idősek világnapja alkalmából október 1-jén, vasárnap 14 órától nyugdíjasklubok, -egyesületek találkozóját szervezi meg a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban. Minden nyugdíjast szeretettel várnak az azt követő ebédre is a Park vendéglőbe. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonszámon lehet.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Árapatakon ma és pénteken 8–16 óráig; Nagybaconban mától szombatig 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

GYŰLÉSEK. A Kézdiszéki Székely Tanács küldöttgyűlést tart ma 18 órakor a kantai templom melletti székházban. Minden települési küldött jelenlétére számít az elnökség. * Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kézdiszéki szervezete tisztújító közgyűlésre hívja tagságát, szimpatizánsait szeptember 29-én 17 órára a kézdivásárhelyi 44-es udvartér 1. szám alatti Erzsébet Terembe.

JÓGATANFOLYAM. Intenzív elméleti és gyakorlati integrált jógatanfolyam indul kezdőknek Sepsiszentgyörgyön. A megnyitó előadásra ma 19 órától kerül sor a Míves Házban. A belépés ingyenes. A kurzusokat október 1-jétől kezdődően minden vasárnap 16 órától a Szakszervezetek Házának (Grigore Bălan tábornok út 1. szám) 4-es termében tartják. Az első hónap ingyenes, iratkozni decemberig lehet. További információk a 0747 637 661-es telefonszámon.

MELLRÁKOSOK FIGYELMÉBE. Pénteken 17 órától Sepsiszentgyörgyön tartják a támogatócsoport találkozóját a mellrákkal érintettek, hozzátartozóik és mindazok számára, akiket érdekel a mellrákprobléma. Érdeklődni, jelentkezni Incze Zitánál lehet a 0724 511 363-as telefonon. Szervező: Kovászna Megyei Vöröskereszt.

NYUGDÍJAS CSALÁDI BÁLT szerveznek október 8-án 18 órától a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben. Jelentkezés a 0740 518 798-as telefonon (a helyek száma korlátozott).