Elengedhetetlen a sportolók számára a mentális tréning (Sportkontroll)

A Silva-módszerből merített agykontrolltechnikákból tanulhattak a tanfolyam résztvevői, és ezek alkalmazhatóságát sajátították el saját sportágukra vetítve. Az oktatáson mintegy ötven személy vett részt, akik különböző sportágakban jeleskednek oktatóként és sportolóként. A hallgatóság soraiban asztaliteniszt, fallabdát, atlétikát, kosárlabdát és aerobikot oktatók is jelen voltak, valamint a sportoló gyerekek szülei is ellátogattak a nem mindennapi előadásra, emellett a Sport-All SC edzői és sportolói is szép számban megjelentek.

A résztvevők a kétnapos intenzív kurzuson betekintést nyerhettek az agykontroll által használt technikákba, és megtapasztalhatták személyesen is ennek hatásait. A kurzus legfontosabb üzenete, hogy a fizikai, technikai és taktikai felkészülés mellett egyre nagyobb szerepet kap a sportolók felkészülésében a mentális tréning. Számukra nagyon fontos megtanulni stressz-, relaxációs, vizualizációs és kudarckezelési technikákat, hogy ezeket a megfelelő időpontban alkalmazni tudják kiemelkedő eredmények elérése érdekében. A sportkontrolltanfolyam ebben nyújtott elméleti és gyakorlati oktatást sportolóknak, edzőknek, szülőknek.

A tanfolyam nagyon jó hangulatban zajlott, lazító tánc, progresszív relaxáció, háromujj-technika, alváskontroll, célok meghatározása, elme tükre technika mind-mind elsajátítható volt. Bárki, aki részt vett a tanfolyamon, legyen az kilencéves gyerek vagy lelkes edző, választ kaphatott arra kérdésre, hogyan válhat valakiből sikeres, bajnok sportoló. (miska)