Legkedveltebb az angol nyelv

Az Európai Unióban közel 19 millió általános iskolás tanult legalább egy idegen nyelvet 2015-ben, közülük egymillió diák (közel 5 százalék) kettőt vagy többet is – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának felméréséből, amelyet a nyelvek európai napja (szep­tember 26.) alkalmából tettek közzé.



csütörtök 00:06

belaba

1575 hozzászólás 2017. szeptember 28.csütörtök 00:06

Nekem is az valamenyire ertem is de sose tutam beszelni es mar nem is fogom.