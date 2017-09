Mélyponton az MSZP, zuhan a Jobbik

Legfrissebb kutatás szerint a Medián 25 éves mélypontra mérte az MSZP-t, amit még úgy is megelőz a Jobbik, hogy Vona Gábor pártja a biztos szavazói negyedét elvesztette, és 21 százalékról 16 százalékra esett vissza. Ez pontosan összevág a Századvég kedden publikált felmérésével, melyben az szerepelt, egy év alatt jelentősen csökkent, megfeleződött Vona Gábor népszerűsége, míg az elutasítottsága 51-ről 68 százalékra nőtt. Eközben a Fidesz jelentősen növelte táborát, a biztos szavazók között 55 százalékon áll a nagyobbik kormánypárt.



A demokratikus ellenzék közül egyedül az LMP ugrott nagyot, már lehagyta a parlamenti küszöb alá került DK-t, és az MSZP-t is megközelítette. A szocialisták közben olyan rosszul állnak, ahogy negyed század óta soha – írja a HVG.hu portál.

A közlés szerint huszonöt év óta most először fordul elő, hogy az MSZP a biztos szavazók körében nem éri el a 10 százalékot: 9 százalékon áll, a teljes népesség körében pedig 7 százalékon. Eközben a Fidesz a júniusi felmérés óta érdemben növelte támogatottságát: a teljes népesség 36 százalékát, a biztos szavazóknak pedig az 55 százalékát tudhatja maga mögött.

Míg a Jobbik támogatottsága a teljes népességen belül június óta alig változott – most 12 százalékon áll –, addig a választani tudó és a szavazáson részvételüket biztosra ígérők körében – szimpatizánsai szavazási kedvének csökkenése miatt – 21-ről 16 százalékra esett.

Az LMP növelni tudta táborát: a választani tudó biztos szavazók között 7 százaléka van – a teljes népesség köré­ben pedig 5 százalék. Ezzel szemben a DK gyengült: míg az utóbbi években a párt támogatottsága a teljes népességben többször elérte a 6 százalékot, jelenleg csak 3 százalékon áll – a biztos szavazóknál pedig 5 százalékon.

A közvélemény-kutatás eredményei szerint bár 4 százalékpontot emelkedett, csak 52 százalékon áll azok aránya, akik biztosnak gondolják, hogy egy közeljövőben tartandó parlamenti választáson részt vennének.

Az Orbán-kormány eddigi teljesítményét a válaszadók 46 százaléka jónak értékelte. Ennél valamivel kevesebben (43 százaléknyian) szeretnék, ha a következő választások után a mostani kormány maradna hatalmon. A válaszadók 49 százaléka kormányváltást szeretne, ám 52 százalék a közepesnél kevesebb esélyt lát az ellenzék győzelmére.