Szépülnek a játszóterek (Kovászna)

A felújítást egyrészt a gyerekek biztonságáért, másrészt a játszóterek működtetését szabályozó 2010/435-ös kormányrendelet előírásainak betartása okán végzi a polgármesteri hivatal. A munkálatokat a városháza saját bevételeiből fedezik – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől. A városvezető kiemelte, nemcsak a játszóterek felszerelése lesz új és biztonságos, köréjük a környezetbe illő fakerítést is húznak, kapuval. Ez megakadályozhatja például, hogy állatok juthassanak a játszótérre, de a gyerekek felügyelőinek is könnyebb lesz, ha kerítés akadályozza a kicsik „megszökését”.

A játszóterek létesítése, felújítása körül megoszlanak a vélemények. A polgármester elmondta, a gyerekes családok szorgalmazzák játszóterek építését, fenntartását, mások – mint például a Testvériség sétányon – ellenzik, mondván, hogy zavarja őket a gyerekek zaja, ráadásul a kicsik szemetelnek is.

Nem jobb a helyzet a szemétlerakók esetében sem. Min­den­ki egyetért, hogy szük­ségesek, ugyanakkor mindenki vonakodik attól, hogy tömbháza, lépcsőháza, magánlakása me­llé kerüljön szemétlerakó. Rossz példaként Gyerő ugyancsak a Testvériség sétányt említette. A közelmúltban lakossági fórumot is tartottak egy új szemétlerakó ügyében, de nem sikerült dűlőre vinni, a feljelentéssel fenyegetőző ellenzők lettek a győztesek. Nem maradt más hátra, mint felszámolni két parkolóhelyet, és oda építeni a szemétlerakót – ismertette a helyzetet a polgármester.