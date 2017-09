A román futball legsikeresebb csapatával játszanak az újonc piros-fehérek (Labdarúgás)

Mint ismert, a piros-fehérek az előző játéknapon 2–1 arányú vereséget szenvedtek a Concordia Chiajna vendégeként, az FCSB pedig a forduló rangadóján 1–0-ra legyőzte a Dinamo csapatát. A Valentin Suciu irányította csapat 10 ponttal a rangsor 12. helyét foglalja el, míg a fővárosiak 25 ponttal a másodikok. A szentgyörgyiek az utóbbi két mérkőzésükön pont nélkül maradtak, illetve augusztus 28. óta, a Jászvásár elleni siker után nem ünnepelhettek újabb győzelmet. Nicolae Dică labdarúgói csak egyszer maradtak alul a szezonban, a 9. fordulóban a címvédő FC Viitorul múlta felül őket.

„Vegyes hetünk volt, főleg az utóbbi időben elért eredmények miatt. Kíváncsi vagyok, mennyire értették meg a labdarúgók mindazokat a részleteket, amelyeket a játékunkban javítani próbáltunk, és remélem, ezek a változtatások láthatóak lesznek az FCSB ellen. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz egy nagyon jó csapat ellen, amely az Európa-ligában is érdekelt. Az FCSB játékoskerete mennyiségileg és minőségileg is kifogástalan, illetve az utóbbi időben az ő játékukon is érezhető egy előrelépés. Nem hiába állnak a második helyen, viszont nekünk az eddig elkövetett hibákat mellőzni kell, próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a meccsből” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző. Az eseményen a Sepsi OSK csapatkapitánya, Hadnagy Attila is jelen volt, aki elmondta, az FCSB kiemelkedő labdarúgókból áll, sőt, olyan népes keretük van, amelyből akár két csapatot is pályára küldhet az edző, így nem fog nekik nehézséget okozni az, hogy csütörtökön a svájci Lugano otthonában játszanak az Európa-ligában, illetve hétvégén bajnoki mérkőzésen szerepelnek.

További mérkőzések: * ma Medgyesi Gázmetán–FC Boto­şani (18 óra), Temesvári Poli–Craiova (20.30 óra) * szombaton FC Viitorul–Jászvásár (18 óra), Dinamo–Astra Giurgiu (20.30 óra) * vasárnap Kolozsvári CFR–Bukaresti Juventus (18 óra) * hétfőn FC Voluntari–Concordia Chiajna (20:30 óra). A mérkőzé­seket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look élőben közvetíti.

Hétvége a focipályákon

III. LIGA. Miután a Kézdivásárhelyi SE az előző játéknapon szabadnapos volt, a 6. forduló nyitómérkőzésén, ma 17 órától a veretlen Bákói Aerostar vendége lesz a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A Gazda József irányította csapat öt forduló után öt ponttal a rangsor 10. helyén áll, míg az 5. fordulóban a Valea Mărului vendégeként 3–1-re győző Aerostar tizenegy ponttal harmadik, sőt, ebben az idényben tétmérkőzésen – beleértve az FK Csíkszereda elleni Román Kupa találkozót – még nem veszített, négy győzelmük mellett kétszer döntetlent játszottak. A bákói csapat az eddigi bajnoki mérkőzésein mindössze öt gólt kapott, hazai pályán pedig csak egyet. A KSE összesen hat alkalommal volt eredményes, idegenben pedig két találatot jegyzett. Nehéz feladat előtt áll az újonc Felső-háromszéki együttes, amely korábban az esélyesebbnek tartott Sporting Liești otthonában szerzett pontot, ezúttal viszont az Aerostar Bákó vendégeként okozhat meglepetést. További mérkőzések: * szombaton Galaci Metalosport–Barcarozsnyó, Sporting Lieşti–FK Csíkszereda, Szászhermányi FC–Valea Mărului, Galaci Oţelul–Paşcani, Székelyudvarhelyi FC–Darabani, Focşani–Bucovina Rădăuţi, Roman szabadnapos.

IV. LIGA. A 6. forduló összecsapásai: * szombaton Illyefalva–Ba­rót (17 óra), Gelence–Dálnok (15 óra), Bölön–Réty (17 óra), Berecki FC–Csernátoni FC (17 óra) * vasárnap Uzon–Nagyajta (15 óra), Papolci FC–Zágon (15 óra), Perkő–Ozsdolai FC (15 óra), Kovászna–Bardoc (15 óra).

V. LIGA. Az 5. forduló találkozói: * szombaton Nagybacon–Bodok (17 óra) * vasárnap Szotyor–Kommandó (15 óra), Maksa–Szitabodza (13 óra), Hidvég–Zabola (15 óra), Árkos áll. (miska)