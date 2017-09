Az utolsó percben nyert a Chelsea Madridban (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

A C-csoport másik mérkőzésén az AS Roma ugyancsak 2–1-re nyert az azeri Qarabag otthonában. A Manchester United és a Basel is alapos verésben részesítette ellenfelét az A-csoportban: előbbi a CSZKA Moszkva, utóbbi a Benfica csapatát ruházta meg. A B-csoport rangadóján a Paris Saint-Germain hazai pályán sima, 3–0 arányú győzelmet aratott a Bayern München ellen. A kvartett másik mérkőzésén a Celtic szintén 3–0-ra nyert az Anderlecht otthonában. A D-csoportban Barcelona egy öngólnak köszönhetően gyűjtötte be a három pontot a Sporting CP vendégeként, a Juventus pedig a csereként beálló Gonzalo Higuaín villanásainak köszönhetően diadalmaskodott az Olympiakosz felett.

Eredmények: A-csoport: CSZKA Moszkva–Manchester United 1–4 (gólszerzők: Kucsajev 90., illetve Lukaku 4., 27., Martial 19. – tizenegyesből, Mhitarjan 58.), Basel–Benfica 5–0 (gsz.: Lang 2., Oberlin 20., 69., Van Wolfswinkel 59. – tizenegyesből, Riveros 77.); B-csoport: Paris Saint-Germain–Bayern München 3–0 (gsz.: Dani Alves 2., Cavani 31., Neymar 63.), Anderlecht–Celtic 0–3 (gsz.: Griffiths 38., Roberts 50., Sinclair 93.); C-csoport: Atlético Madrid–Chelsea 1–2 (gsz.: Griezmann 40. – tizenegyesből, illetve Morata 60., Batshuayi 94.), Qarabag–Roma 1–2 (gsz.: Pedro Henrique 28., illetve Manolasz 7., Dzeko 15.); D-csoport: Juventus–Olym­piakosz 2–0 (gsz.: Higuaín 69., Mandzukic 80.), Sporting CP–Barcelona 0–1 (gsz.: Coates 49. – öngól). (miska)