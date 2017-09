Fölényes győzelemmel kezdtek a magyarok (Kézilabda, Európa-bajnoki selejtező)

A végig rendkívül egyoldalú találkozó legeredményesebb játékosa Bódi Bernadett és Görbicz Anita volt, egyaránt hat góllal. A magyar kézilabdázók már az első félidőben eldöntötték a győzelemért járó kép pont sorsát, hiszen 18 találatot szereztek és mind­össze 5 alkalommal engedték beköszönni a koszovói csapatot. „Az történt a mérkőzésen, amire számítottunk, voltaképpen minden a terv szerint alakult” – nyilatkozta Kim Rasmussen szövetségi kapitány. A dán szakvezető emlékeztetett, hogy játékosai a találkozó elején a szélről több lövést elhibáztak, de a védekezésük megfelelő volt „A célunkat elértük: mindenki játszott, gólokat szerzett, nagy különbséggel győztünk, és ami fontos volt, végig koncentráltunk a mérkőzésre és senki nem sérült meg” – tette hozzá.

A magyar együttes vasárnap Minszkben a fehéroroszok vendégeként folytatja szereplését a kvalifikációs sorozatban. A selejtezőcsoport negyedik tagja a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Hollandia.

Az Ambros Martin irányította románok már harminc perc után hétgólos előnyre tettek szert (18–11), illetve a szünet után sem engedték ki kezükből az irányítást. A házigazdáktól négyen – Cristina Neagu, Valentina Ardean-Elisei, Melinde Geiger és Cristina Zamfir – is egyaránt öt góllal vették ki részüket a győzelemből. „Egyértelmű győzelmet arattunk, elégedett vagyok, de még nagyon sok munka áll előttünk. Az út hosszú, viszont reménykedünk, jól fogunk szerepleni a folytatásban is. Voltak hibák is, de tetszett a csapat hozzáállása, ahogy a lányok harcoltak” – értékelt a mérkőzés után Ambros Martin.

A román kézilabdázók vasárnap a portugáliai Lusoban lépnek pályára a selejtezősorozat második fordulójában. A csoport negyedik tagja Oroszország. A négyesek első két helyezettje, valamint a hét kvartett legjobb harmadikja jut ki a jövő decemberi franciaországi Európa-bajnokságra. (miska)