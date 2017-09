Gazdagodik, megújul a brassói állatkert

Három új majomfaj „képviselői” érkeznek a brassói állatkertbe, miután befejezi az intézmény a télen is látogatható majomház megépítését, amelyet az Európai Állatkertek Szövetségének szakmai ajánlásával kiviteleznek. Az intézmény új lakója egy jaguárkölyök is, amely a nagyszebeni állatkert adományaként érkezett, mivel év elején elpusztult a brassói állatkert kiöregedett, 26 esztendős nagymacskája. Az intézmény egyébként 2,11 millió lejes beruházással újul meg, a nyáron befejezték az akvárium elkészítését, és az utolsó simításokat végzik a tigrisek és oroszlánok ketrecének felújításán – írta a Mediafax. Alin Pînzaru, az állatkert igazgatója úgy nyilatkozott, az új majomházban ezután télen is megtekinthetőek lesznek az állatok, a régi ezt nem tette lehetővé. Mint mondta, az intézmény azt szeretné, ha a beruházásoknak köszönhetően az egzotikus példányokat is láthatná hideg időben az érdeklődő.

Az Európai Állatkertek Szövetségének képviselői tavaly jártak Brassóban, hogy felmérjék az intézményt, mivel a Cenk alatti állatkert hamarosan a szervezet tagjává válik. Ennek fő előnye, hogy más európai állatkertekkel cserélhet példányokat. A brassói intézményben jelenleg 60 állatfaj, mintegy 200 példány él. A majomház korszerűsítését követően oroszlánfejű makákó, zászlós farkú kolobusz és közönséges csuklyásmajom is látható lesz Brassóban. Az újítások eredményeképpen várhatóan szeptember végétől már nem rácsok, hanem speciális ablaküveg választja el a tigriseket és oroszlánokat a látogatóktól, így közelebbről lehet majd biztonságosan megcsodálni az impozáns vadakat. A speciális üvegfalak több mint 640 ezer lejbe kerültek, ezeket teljes egészében a város költségvetéséből finanszírozzák. Az újonnan érkezett nőstény jaguárkölyök egyelőre karanténban van, mielőtt bemutatják a nagyközönségnek, vizsgálatokat végeznek rajta, és hozzászoktatják új lakhelyéhez. Az igazgató szerint a jaguár ketrecében medence is lesz. Az intézménybe tíz fehér hattyú is érkezett nemrég. (Kiss Judit/Krónika)