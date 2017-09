Orvosi találkozók margójára

Sajnos, a 28 ezer elvándorolt orvos hiánya egyre kifejezettebben érződik, pótolhatatlanok. Dr. Kerekes Jenő előadásában kihangsúlyozta, hogy akár a családorvosi rendszerről, akár más szakterületről beszélünk, nagy a gond.

Nagyon szép, tartalmas dolgozatokat mutattak be fiatal orvosaink: dr. Bodó Erika, dr. Kicsi Mátyus Ildikó Sepsin, bőrgyógyász orvosok Csíkszeredában. Jómagam két dolgozattal jelentkeztem. Az egyik címe Betegségmegelőzés a XXI. században. Sajnos, eléggé felszínes ez a terület, inkább a nagy beruházásokra, műtőkre koncentrálnak, mint a betegségek megelőzésére. Bármelyik városról legyen szó, hemzsegnek a kocsmák s benne az emberek... de arról, hogy valahol egy komoly megelőző központot létesítsenek, nem lehet szó. Második dolgozatom címe A gyermek és a gyógyíthatatlan betegség. Szabadon adtam elő, egy élet tapasztalatait közvetítve a hallgatóság felé. Az a 25 évi együttműködés is benne van dr. Polcz Alaine barátnőmmel, akitől sokat tanultam, és akinek emberi nagyságát személyesen volt lehetőségem megismerni. Láttam azt az alázatot, amivel Ali néni őszintén közeledett a gyógyíthatatlan beteg gyermekekhez és családjaikhoz. Ez egyben üzenet minden szülőnek, akár beteg, akár egészséges gyermeke van.

Hiszen a gyermek a legőszintébb páciens. A gyerek érzi a halála közeledtét. Milyen mély és komoly pillanatok az orvos életében a haldokló gyermek közelében lenni. És íme, az ilyen orvost nem becsülik meg Csíkszeredában.

A hit fontos mindannyiunk életében: a hívő orvos többet tud nyújtani a családnak, együtt érez annak tagjaival, együtt tud imádkozni a szülőkkel. Milyen felemelő, milyen mélységes emberségről tanúskodik az az orvos, aki imádkozik a betegeiért... én ezt teszem mindennap.

Következtetésként arra jutottam, hogy a betegségek megelőzésére kell nagy hangsúlyt fektetni. És még valami: nem szabad teletömni a szervezetünket nagy mennyiségű gyógyszerrel, bár persze vannak szabályok, amiket be kell tartani.

Sok tehetséges orvosunk van a fiatal kollégák között. A XXI. században meg kell értenünk, hogy itt mire lehet számítani: egyre kevesebb orvos, egyre több beteg, szív-érrendszeri, daganatos megbetegedés, alkoholizmus, drogfogyasztás.

Mi a megoldás? Nehéz ügy. Megtanítani a gyerekeket a helyes életmódra. A szülőknek jó példát kell mutatniuk a cigarettázás, alkoholfogyasztás kerülésével, a mozgásigény kialakításával; alapvető a sportolás és a megfelelő táplálkozás. Az egyik legfontosabb feladat a családon belüli béke megteremtése, az édesanyák, édesapák tisztelete, megbecsülése, no meg az, hogy értékeljük, tiszteljük, gondozzuk az öregeket, hiszen nélkülük sehol sem lennénk.

Gyakoroljuk a szeretetet elsősorban a családban, a munkahelyen. Ne csupán a pénzt értékeljük! Ugyanakkor azt az orvost is becsüljük meg, aki nem hagyta itt a hazáját, hogy a szüleit tudja a közelében. Hát igen, nagyon sokrétű feladat elé állít az élet minden életkorban...

Gratulálok azon kollégáknak, akik képesek voltak megszervezni ezeket a rangos rendezvényeket Székelyföldön.

Dr. Gáll Anna, Sepsiszentgyörgy