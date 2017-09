Ellenzik a módosításokat (Igazságszolgáltatási törvények)

A testület döntése nem kötelező jellegű, ezért a kedvezőtlen véleményezés ellenére a tervezet a kormány, majd a parlament asztalára kerülhet. Az indítványt élesen bírálta Klaus Iohannis államfő, aki a jogállamiság elleni támadásnak minősítette. Szintén aggodalmát fejezte ki a tervezettel kapcsolatban az Európai Bizottság, valamint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia bukaresti nagykövete.

Az igazságügyi minisztérium tervezete egyebek mellett kizárná az államfőt az ügyészségek vezetőinek kinevezési eljárásából, felelősségre vonhatóvá tenné a munkájuk során hibát elkövető bírákat vagy ügyészeket, 30 éves alsó korhatárt vezetne be és ötéves szakmai tapasztalatot követelne meg a bírói és ügyészi pálya elkezdéséhez, az ügyészségi vezetők mandátumát három évről négy évre bővítené, emellett az igazságügyi felügyeletet áthelyezné a Legfelsőbb Bírói Tanács hatásköréből az igazságügyi minisztériumhoz. Az igazságszolgáltatás szakmai szervezetei főleg az igazságszolgáltatási felügyeletnek a minisztériumhoz való áthelyezését nehezményezték. Szerintük így politikai ellenőrzés alá kerülnek az ügyészek és a bírák.

Tudorel Toader távol maradt a tegnapi tanácskozásról, noha ő is tagja a testületnek. Mint mondta, azért nem vett részt az ülésen, mert a tanács tagjai a már nyilvánosan is kifejtett álláspontjukkal érkeztek az ülésre, így tudott volt, hogy a testület negatív véleményezést ad.

Augustin Lăzar legfőbb ügyész azt tette szóvá, hogy a törvénymódosítás értelmében az igazságügyi miniszter fogja kialakítani a legfőbb ügyész csapatát, hiszen a tárcavezetőnek nem kell kikérnie a legfőbb ügyész véleményét arról, hogy kit nevez ki az alacsonyabb vezetői tisztségekbe a vádhatósághoz.

A tervezetet támogatók szerint ugyanakkor azért van szükség az igazságszolgáltatás működését szabályozó három törvény módosítására, mert ezeknek bizonyos cikkelyeiről az alkotmánybíróság megállapította, hogy az alaptörvénybe ütköznek. Emellett a szociálliberális kormánykoalíció szerint az igazságszolgáltatásban visszaélések is történnek, és jelenleg nem vonhatók felelősségre a szakmai hibát elkövető ügyészek vagy bírák.