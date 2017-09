Újabb, ezúttal önkéntes kvótát akar Brüsszel

Önkéntes, 50 ezer menekült áthelyezésére irányuló programot hirdetett az Európai Bizottság. A Törökországból és a Közel-Keletről történő áttelepítések folytatása mellett nagyobb hangsúlyt fektetnének az Észak-Afrikából és Afrika szarváról (Líbiából, Egyiptomból, Nigerből, Szudánból, Csádból és Etiópiából) érkező kiszolgáltatott személyek áthelyezésére. A tagállamok annyi helyet ajánlhatnak fel, amennyit akarnak – ha kedvük tartja, akár egyet sem. Az Európai Bizottság mindenesetre félmilliárd eurót tett félre a programban részt vevő országok támogatására. A programot 2019 októberéig próbálnák ki. Ez a program nem azonos azzal, hogy Olaszországból és Görögországból a már oda megérkezett menedékkérők egy részét osszák szét az egész EU-ban. Előbbi teljesen önkéntes, utóbbiról egy kötelező, de korlátozott döntést hoztak a tagállamok. A magyar kormány perelt miatta, de bukta az eljárást, és várhatóan október elejétől újra az Európai Bíróság elé állhat – ekkor viszont már azért, mert nem tett semmit a döntés végrehajtására. A dokumentumban szeptember 26-át fogadták el határidőként, és a magyar kormány aznap be is jelentette: innentől lejártnak tekinti a rendelkezést. Az Európai Bizottság viszont úgy véli, a dátum csak az érkezésekre vonatkozik: aki addig jött, és alkalmas az áthelyezésre, azokból kellene szétosztani. Összesen eddig több mint 29 ezer menedékkérő került át a belépő országból egy másik uniós tagállamba, csökkentve ezzel az Olaszországra és Görögországra nehezedő nyomást. Várhatóan 37 ezerig jutnak majd. Tény, hogy a szétosztás lassan megy, mert több kormány vonakodva hajtja végre, ráadásul a menedékkérők egy része szinte azonnal továbbáll a keleti tagállamokból nyugatabbra. Az Európai Bizottság viszont kitart a szétosztás mellett. A testület szerdán kijelentette, hogy a tagállamoknak sürgősen át kell helyezniük a szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkezett jogosult személyek fennmaradó részét. (Index.hu)

Az Európai Bizottság szerdai ülését követően jelentették be, hogy javaslatot tesznek egy új, önkéntes áttelepítési programra, amelyben 50 ezer menekült legális elhelyezését oldanák meg kísérleti jelleggel. Ezzel egy időben a bizottság hatékonyabbá tenné a nem törvényesen Európában tartózkodók visszatelepítését is.



péntek 08:11

lacafaca74

4390 hozzászólás 2017. szeptember 29.péntek 08:11

Nem kellene minden hülyeséget átvenni a zsindextől, ha ezek menekültek akkor a székelység is menekült lehetne, ugyanis ezek a jobb élet reményében vándorolnak eleget téve az anyagi biztatásoknak. Azt szeretném ha a Háromszéknek lenne saját véleménye és nem a fő sodratú liberális sajtót idézgetné. Ezt magunk is meg tudjuk tenni, ma az interneten minden elérhető.







péntek 10:46

kukujza

568 hozzászólás 2017. szeptember 29.péntek 10:46

Mi lenne, ha egy hétig legalább migránsmentes hetet tartana a média?







péntek 18:56

Ferencz

13591 hozzászólás 2017. szeptember 29.péntek 18:56

Sajnos, az illegális bevándorlás nem szünetel, nemhogy egy hétig, egy pillanatig sem.Néha nekem is elegem van a magyar média migránslihegésétől, - elsősorban a kormányoldali jeleskedik ebben - de be kell látnom, hogy az utóbbi időben bizony már nem a háborús övezetek menekültjei viszik a prímet, sőt, hanem a gazdasági menekültek, és, ha nem vigyázunk, Európának jót Róza! Szolidarításról papolnak azok, akik elődei évszázadokon át kirabolták/fosztották azon területeket, ahol ma milliók veszik kezükbe a vándorbotot. Erre az előzményre ráerősített az USA arab-tavasz politikája, a barbár úton való demokracy terjesztéssel, felforgatva azt a kevés élhetőséget, ami a szerencsétlenek számára még megmaradt, illetve Merkel mama politikai érdekei. Legyenek hát ők szolidárisak elsősorben, osszák szét egymás között "munkájuk" gyümölcseit"! Kelet- és Közép Európa más szempontból, de hasonlóan ugyanolyan embertelenül már"megkapta a magáét" ugyanezektől a "helyi" gyarmatosítóktól, mit akarnak még tőlünk? Be kell látnom, hogy nem szabad "jegelni" pillanatra sem a problémát, még akkor sem, ha az politikai konccá van lealacsonyítva úgy a kormánypártok, mint az ellenzék oldalán. Emberekről, a Teremtőjüktől elhagyatott teremtvényekről van szó végül is, akiknek otthon a hazájukban kell a napi megélhetést bíztosítani, nem elcsángált birkanyájként terelgetni őket.