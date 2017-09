A családorvos nem aktakukac

Törvény szerint csak az óvodai kiscsoportba és az előkészítő osztályba induló gyermekek számára kellene kitölteni a részletes, háromoldalas igazolást az oltásokról, a korábbi betegségekről és kezelésekről, járványtani véleményezésről, de egyes tanintézmények ezt minden esztendőben kérik – mondta a szakember. Évente csak az egyszerű orvosi igazolást kell felmutatni az óvodában, iskolában, illetve újabban akkor is, ha a diákokat csoportosan kirándulni viszik, de ez csupán papírformaság, mert az orvos nem látja a gyermeket – közölte Şereş doktornő. Elmondta, olyan eset is előfordul, hogy a szülő elvisz egy igazolást, azt a tanító vagy az osztályfőnök elteszi dossziéjába, de ha a testnevelő tanár is kér egy papirost, hogy a diák tornászhat, nem másolják le az eredetit, hanem elküldik a szülőt, hogy hozzon újat. A kirándulások alkalmával is igazolást kell vinni, hogy a gyermek egészséges, ezt már hét elején begyűjtik a pedagógusok, akkor is, ha csupán hétvégén utaznak, és csupán egy napra, ennek sincs semmi értelme, mert a gyermekkel az orvos nem találkozik, ráadásul néhány nap alatt megbetegedhet, de ha már a szülő kifizette a kirándulást, elengedi, a fertőző betegségeknek pedig lappangási idejük van, és semmi garancia nincs, hogy a gyermek nem fertőzi meg társait – véli a családorvos.

A doktornő felhívta a figyelmet a streptococcus-fertőzés rosszul értelmezett szűrésére, aminek szakemberek szerint csak akkor van értelme, ha ezt egy adott betegség tünetei indokolják. Kimutatott tény, hogy a gyermekek 15–20 százaléka streptococcus-hordozó, de ennek nincs semmi jelentősége, ellenben, ha a tünetmentes gyermeknél kezelést indítanak el, felborulhat bizonyos egyensúly a légutakban, tehát több rosszat tesznek ezzel, mint jót – részletezte. A családorvos erre amiatt tért ki, mert a tavalyi tömeges streptococcus-fertőzés miatt a sepsiszentgyörgyi bölcsődében garatváladék-vizsgálatról is kértek igazolást.

Dr. Lucia Şereş előjegyzési füzetében valóban nyoma van annak, hogy a napi harminc páciens mellett még legalább ugyanannyian igazolást kérnek, a rendelési program alatt az is tapasztalható, hogy aki csak papírért jön, türelmetlen, szeretne azonnal bejutni, mindegy, hogy a doktornő éppen beteget vizsgál vagy kezelést ír fel. Az orvosnak gyógyítania kellene, és nem papírokat gyártani, de a jelenlegi körülmények között több az adminisztráció, mint az orvoslás – mondta a doktornő.