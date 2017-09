Hanyagadó a hajdani vágóhídnak

A jobb sorsra érdemes, még rongyosan is szép csarnok állapota elszomorító, láthatóan évtizedek óta nem javítottak semmit rajta, még karbantartani sem igen igyekeztek. És mivel a felszólításnak nem volt foganatja, a városvezetés most bírsággal próbálja cselekvésre bírni a tulajdonost: 400 százalékos büntetőadót rótt ki az épületre. A legmagasabb kiróható érték 500 százalékos, de ennyire rossznak egy esetben sem ítélik a helyzetet: két másik ingatlanra (a Borvíz utca 28. és a Vojkán utca 31. szám alattira) is 400, a harmadikra (a Május 1. utca 32. szám alattira) pedig 300 százalékos adót vetettek ki. Ez a jövő évre szól, és akkor is ki kell fizetni, ha a tulajdonosok közben elkezdik a tatarozáshoz vagy lebontáshoz szükséges engedélyek kiváltását. Ha nem kezdik el, akkor 2019-ben is hanyagadót fizetnek majd.

Sepsiszentgyörgyön tavaly is fogadtak el hasonló határozatot: akkor a Román Postatársaságot sújtották 300 százalékos ingatlanadóval az egykori Hungária Szálló állapota miatt és a dél-erdélyi áramelosztó vállalatot 400 százalékos adóval a Bălcescu utca 17. szám alatti épületért – ezek azonban azóta csak tovább romlottak.