Könyvbemutató

Csoma Gergely fotó- és szobrászművész, a moldvai csángómagyarság kutatója A megkötött idő – Varázslások, ráolvasások, rontások, archaikus imák és népmesék Moldvából című könyvét ma 15 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban, 19 órától pedig Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében mutatják be. A sepsiszentgyörgyi bemutató műsorvezetője Erőss Péter, közreműködik: Fekete Réka újságíró, a kovásznai rendezvény házigazdája Gazda József tanár, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke. A szerző részleteket olvas fel könyvéből, énekkel, versmondással színesítve a bemutatót, melyet kötetlen beszélgetés követ.

A magyar népmese napja

EMLÉKÜNNEPSÉG. Benedek Elek születésének 158. évfordulóján emlékünnepséget szerveznek ma az író szülőfalujában. A program 10 órakor kezdődik az emlékház udvarán, 10.30-tól elhelyezik a virágokat a sírnál, 11.30-tól kezdődik a mesebarangolás: Előbb a tánc, utána a lakoma – mesetáncház Benkő Éva és a Folker együttes közreműködésével; 13.30-tól Vándor Miska – inter­aktív vásári bábelőadás Halmágyi Éva és Bonczidai Dezső marosvásárhelyi bábszínész közreműködésével; 14.30-tól közös lakoma a régi paplakon.

BÁBSZÍNHÁZI ELŐADÁS. A Cimborák Bábszínház ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban A só – mese a szeretetről című bábelőadását játssza. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják.

MESESZÖVŐ MŰHELY. A Tekergő Meseösvény Egyesület a Szimpla Sepsiszentgyörggyel karöltve hív minden mesélni vágyó vagy mesét hallgatni szerető gyereket ma 12 órára a Szimpla Kék szobájába. Itt fognak megelevedni a mesehősök, kik jelmezbe bújva újrajátsszák az elhangzó meséket. A korábban érkezőket és a későket is mesékkel, játékokkal várják!

Tánc

Október elején újra műsorra tűzi Mundruc című előadását a Háromszék Táncegyüttes. A táncszínházi produkciót október 4-én Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, 5-én a Baróti Városi Művelődési Házban, 9-én pedig a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban mutatják be. A Könczei Árpád rendezésében készült előadást 19 órától lehet megtekinteni mindhárom helyszínen. A produkció a leghíresebb, legvirtuózabb kalotaszegi táncosnak, Mátyás István Mundrucnak és egyúttal Martin Györgynek állít emléket. Jegyek elővételben a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában, valamint a baróti és kézdivásárhelyi művelődési házak jegypénztáránál kaphatók.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től és 14.15-től Dzsungel-mentőalakulat (bábfilmsorozat); 12.15-től A Lego Ninjago-film (családi animációs film); 14-től Egy lépés az angyalok mögött (dráma); 16.15-től Borg/McEnroe (dráma); 17-től Kingsman: Az aranykör (akció-vígjáték); 18.15-től Egyenesen át (dráma); 20-tól Amerikai bérgyilkos (akcióthriller); 20.15-től Viktória királynő és Abdul (dráma). VASÁRNAP: 12-től és 14.15-től Dzsungel-mentőalakulat (bábfilmsorozat); 12.15-től A Lego Ninjago-film (animációs film); 14-től Egy lépés az angyalok mögött (dráma); 16.15-től Viktória királynő és Abdul (dráma); 17-től Amerikai bérgyilkos (akcióthriller); 18.30-tól Borg/McEnroe (dráma); 19.30-tól Kingsman: Az aranykör (akcióvígjáték); 20.30-tól Egyenesen át (dráma).

Hitvilág

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ vasárnap, október 1-jén aratási hálaadást ünnepel. Az istentiszteletek kezdési időpontja: Kézdivásárhelyen 9, Sepsiszentgyörgyön 11 óra.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Nagybaconban ma 9–17 óráig; Sepsibesenyőn hétfőn 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FALUNAPOK lesznek Vargyason a hétvégén.

IDŐSEK VILÁGNAPJA ZABOLÁN. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas felső-háromszéki otthoni beteggondozó szolgálata idén Zabolán ünnepli meg az idősek világnapját október 1-jén. A program 10 órakor kezdődik ökumenikus istentisztelettel a kultúrházban, amit a helyi iskolások műsora, valamint az idősek által összeállított előadások követnek.

A KÁVÉ VILÁGNAPJA. Számos országban „ünnep” a kávé világnapja, a kávézók és kereskedések akciókkal, különleges fajtakóstolókkal, izgalmas kávéitalokkal várják a vendégeket Európa-szerte és a tengerentúlon is. A sepsiszentgyörgyi Szimpla is csatlakozik a mozgalomhoz, és eseményt szervez a kávé napja alkalmából. Október 1-jén, vasárnap a nyitási rend is változik: 12 óra helyett 10 órakor tárulnak a kapuk, hogy mindenki „időben” elfogyaszthassa a ház részéről felkínált kávéadagját. Majd 11 órától az Expert Cafe Distribution baristái vezetnek be minden érdeklődőt a kávék eddig nem ismert titokzatos világába.

GYermekSzemüveget találtak Sepsiszentgyörgyön. Érdeklődni a szerkesztőségben hétköznaponként 9–15 óráig.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farma-Line III. (telefon: 0367 402 209); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, 0741 106 750, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.