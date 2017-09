Mutasd a zászlód!

A Zászlótudományi Egyesületek Nemzetközi Szövetsége az idén augusztusban Londonban tartott Zászlótudományi Világkongresszuson – amelyen az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület is képviseltette magát – határozott arról, hogy október 1-jét zászlótudományi világnappá nyilvánítja. Azért éppen e napot, mert 1961. október 1-jén jelent meg az első kimondottan zászlótudományi szaklap, a The Flag Bulletin – Gerhard Grahl és Whitney Smith szerkeszté­sében. Ezért egyes zászlókutatók ezt tarják a zászlótudomány születésnapjának. Más vélemények szerint a zászlótudomány születési éve 1957-re tehető, amikor különvált a címertudománytól, megnevezése – vexillológia – 1958-ban született, szintén Whitney Smith (1940–2016) nevéhez köthető. A szakembert tekintik a zászlótudomány atyjának.

A zászlótudományi világnap október 1-jére történő rögzítését a Houston-i székhelyű nemzetközi Zászlókutató Központ kezdeményezte. Hangsúlyozzák, nem valamely hazafias napról van szó, hisz számos országban állami zászlónapot ünnepelnek (Magyarországon március 16., Romániában június 16.), hanem a zászló és zászlótudomány ünnepéről.

Hogyan lehet ünnepelni? Kitűzhetjük kedvenc zászlónkat, közösségi oldalra feltölthetjük a zászló képét, valamely zászlóhoz kötődő élményünket, zászlóról szóló tanulmányt, gyerekünk, unokánk zászlórajzát…

A kezdeményezéshez csatlakozott az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület, amely arra ösztönzi az erdélyieket – és a világhálón keresztül távolabbiakat is –, ünnepeljenek együtt a szervezettel. Például a közösségi oldalra több zászlókép is feltölthető. Nemcsak ismert lobogót lehet feltölteni, hanem olyanokat is, amelyek nem mindennaposak. Például történelmi zászlókat, erdélyi fejedelmek, városok, (vár)megyék, székek zászlait vagy a képzelet szülte, bárki által rajzolt, festett lobogót.

A lényeg: zászlóval ünnepelve csatlakozzunk a világnaphoz!