Megszüntették a hatósági felügyeletet (Marosvásárhelyi iskolaügy)

A korrupcióellenes ügyészek által összeállított vádiratban foglaltakról a Marosvásárhelyi Rádió tudósított: a gyerekeiket a katolikus iskolába írató szülőknek hibásan mutatták be az intézmény jogi helyzetét, amikor arról biztosították őket, hogy a tanintézményt létrehozták, és törvényes keretek között fog működni. A tanúként kihallgatott szülők nyilatkozata alapján közülük egyesek úgy értelmezték: ha nem egyeznek bele abba, hogy gyereküket áthelyezzék a katolikus iskolába, más tanintézménybe kell átköltözniük, vagy más ingatlanban kell folytatniuk tanulmányaikat. Másoknak nem is volt tudomásuk arról, hogy egyik oktatási intézményből a másikba kerülnek át, meg voltak győződve, hogy a gyerekek továbbra is ugyanott járnak tanórákra, ahová eredetileg beiratkoztak.

A korrupcióellenes ügyészek szerint kiderült továbbá, hogy azokat a szülőket, akik tudomásul vették az áthelyezést, meggyőzték arról: a katolikus iskolát létrehozták, és törvényesen működik. Erről biztosította őket Tamási Zsolt József iskolaigazgató, akárcsak a Bolyai Farkas Elméleti Líceum képviselői, illetve az Unirea Főgimnázium és a Maros megyei tanfelügyelőség illetékesei.